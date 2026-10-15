Dejan libre a presunto abusador de mujer de 83 años en La Unión, Antioquia

Hay indignación en el departamento de Antioquia por el nuevo giro que dio el caso de la mujer de 83 años que presuntamente fue abusada sexualmente en el municipio de La Unión, Antioquia. Si bien el presunto responsable había sido capturado este 14 de octubre después de que al parecer se diera a la fuga, este 15 de octubre un anuncio cambió la impresión de justicia que podría haber en el caso.



Y es que este jueves, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer que el ciudadano Wilber Alonso García Muñoz, el señalado de abusar sexualmente de la mujer mayor, fue dejado en libertad por un juez. “¡La justicia no puede fallarles a las víctimas! La Fiscalía debe revisar con urgencia lo ocurrido y actuar con todo el rigor para que este crimen no quede impune”, expresó el mandatario departamental.

Solo un día antes, Rendón estaba confirmando la captura del presunto responsable en sus redes sociales. El gobernador exaltó el trabajo de las autoridades en materia de seguimiento y captura. Las capacidades del Centro de Monitoreo Municipal fueron las responsables de seguirle el rastro a García, quien había estado la semana pasada en La Unión, pero se desplazó hasta el norte de Antioquia, hasta Santa Rosa de Osos. “Intentó huir para evadir a las autoridades, pero las cámaras permitieron identificar el vehículo usado en los hechos”, aseguró Rendón en su momento.



En todo momento, la identidad de la víctima ha sido reservada por parte de las autoridades para garantizarle, tanto a ella como a su familia, que hay un debido proceso en el que se imparta justicia y se evite la revictimización. Una vez se conoció este hecho en el municipio de La Unión, la mujer fue atendida en un centro asistencial, donde fue examinada bajo los conductos regulares que se establecen en esta clase de situaciones; al mismo tiempo, se activó el código fucsia.

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Este caso se remonta al 26 de septiembre, pero fue confirmado por la administración municipal el pasado 8 de octubre, cuando la alcaldesa desmintió ciertas desinformaciones que al parecer estaban circulando en su momento.



La alcaldesa de La Unión, Victoria Gutiérrez Salmerón, manifestó su preocupación por la decisión tomada, pero también reiteró el respeto por la institucionalidad. “Solicito respetuosamente que agilicen y procedan ante dicho caso. Estamos muy preocupados y de parte del municipio de La Unión, la alcaldía y toda la institución estamos indignados”, manifestó.



Los posibles motivos para dejarlo en libertad

En el sistema de justicia colombiano, una persona puede ser dejada en libertad por varias situaciones hipotéticas. Una de ellas es cuando la captura puede ser declarada ilegal si las autoridades no respetaron el procedimiento legal, como los plazos constitucionales para presentar al capturado ante el juez o la vulneración de derechos fundamentales. Otra posible causa sería la falta de pruebas; esto podría pesar en el momento de imponer medidas de aseguramiento preventivas, pues la Fiscalía debe demostrar una inferencia razonable de autoría o participación en el delito.



También existe la posibilidad de que la persona capturada no cumpla con los requisitos para ser enviada a la cárcel, que haya errores en la imputación o en el expediente.

María Paula Rodríguez Rozo

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