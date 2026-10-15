Por robarle su morral, un menor de 13 años fue asesinado en Carmen de Viboral, Antioquia

En Antioquia hay conmoción por el asesinato de un menor de edad de 13 años, ocurrido en el municipio de Carmen de Viboral el pasado 14 de octubre. Las autoridades buscan a los responsables de este hecho, mientras que la Gobernación departamental ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes suministren información que conduzca a su captura. “No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”, escribió el gobernador Andrés Julián Rendón tras recibir el reporte de este crimen.



Asesinato de menor en Antioquia por presunto robo

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía del departamento de Antioquia, el menor habría sido blanco de un homicidio y presunto robo en horas de la noche de este miércoles. A las 8:50 p. m., se reportó el hallazgo del menor de edad de 13 años. Su cuerpo presentaba una herida en el costado derecho. Al parecer, el adolescente estaba caminando en la calle con otra persona que, al presenciar el hecho, huyó con rumbo desconocido.

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Unos sujetos que se movilizaban en motocicleta presuntamente abordaron a la víctima, le quitaron su morral sin mediar palabra y le dispararon. La Policía acordonó el área después de este ataque e inició los actos urgentes para esclarecer el hecho y dar con los presuntos homicidas.



“¡Con los niños no!”, declaró el alcalde de Carmen de Viboral, Hugo Jiménez, quien condenó enérgicamente el homicidio del menor de edad. “Todas las capacidades están volcadas al esclarecimiento”.

Condenamos el homicidio de un menor de 13 años; además se llevaron su bolso. Todas las capacidades están volcadas al esclarecimiento.



El gobernador Andrés Julián ofreció una recompensa de $200 millones para ubicar a los responsables.



¡Con los niños no! https://t.co/o7GenR86kD — HUGO JIMENEZ CUERVO (@hugojimenezc) October 15, 2026

En lo corrido de 2026, en Antioquia se han registrado 1.247 homicidios (información con corte al 15 de septiembre). Si bien hay una disminución del delito frente a la misma temporada de 2025, esta ni siquiera alcanza el 1 %, ya que el año pasado hubo 1.255 asesinatos que fueron registrados en el sistema de la Policía Nacional y la Dijín. Por otro lado, Carmen de Viboral ya registra 17 homicidios desde el 1.º de enero hasta el 28 de septiembre.

María Paula Rodríguez Rozo

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