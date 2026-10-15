La principal hipótesis sobre el accidente de bus en la Vía Panamericana que dejó cinco muertos

Un trágico accidente de tránsito registrado en el departamento del Cauca dejó un saldo de cinco personas muertas y más de 60 heridas tras el volcamiento de un bus de transporte turístico. Detrás de este siniestro, la principal hipótesis que manejan e investigan las autoridades policiales y judiciales señala que el choque se habría desencadenado por un presunto intento de atraco a mano armada en plena carretera.

El hecho ocurrió hacia las 10:30 de la noche del miércoles 14 de octubre, en el sector conocido como Las Cruces, sobre el tramo de la Vía Panamericana que comunica a los municipios de Timbío y Rosas, cerca del río Las Piedras. Según la versión entregada por el conductor del vehículo, cuatro hombres armados que se desplazaban en una camioneta interceptaron el paso del autobús e intentaron detener su marcha encañonándolos con armas largas para asaltar a los ocupantes. Ante la inminente amenaza, el conductor realizó una maniobra de emergencia para esquivar a los delincuentes, lo que provocó que el vehículo se saliera de la calzada y se volcára sobre la vía.

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El autobús pertenecía a la Empresa Panamericana Internacional del Ecuador y se encontraba realizando un extenso recorrido internacional que inició en Paraguachón, en la Guajira colombiana, y tenía como destino final la ciudad de Tumbes, en Perú. La mayoría de los pasajeros a bordo eran ciudadanos de nacionalidad venezolana que realizaban trasbordos a lo largo de la ruta.



El saldo de la emergencia: víctimas fatales y decenas de heridos

El balance oficial entregado por las autoridades confirmó el fallecimiento de cinco personas. Dos de las víctimas perdieron la vida instantáneamente en el lugar del accidente, mientras que tres más fallecieron poco después mientras recibían atención médica dentro de los centros hospitalarios. Entre las personas fallecidas se encuentra un menor de edad de tan solo 11 años y dos mujeres.



Por su parte, el número de personas heridas asciende a 64 pasajeros, entre los cuales se contabilizan al menos nueve menores de edad. La magnitud de la emergencia obligó a activar de inmediato a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Timbío y Popayán, así como a la red de ambulancias de la zona, activando la alerta en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del Cauca y el apoyo de la red departamental.



Los 64 heridos fueron trasladados de urgencia a la red hospitalaria de los municipios de Timbío y Popayán. En estos momentos, la Policía Metropolitana de Popayán mantiene un operativo especial e investigación abierta para verificar si la hipótesis del intento de hurto denunciada por los testigos es verdadera y dar con el paradero de los responsables.



Un corredor marcado por la inseguridad y la alerta de las autoridades locales

Aunque el presunto intento de robo se mantiene como la principal hipótesis explicativa del accidente, las autoridades locales recuerdan que el sector de Las Cruces se caracteriza por una alta presencia y accionar de bandas delincuenciales.

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Frente a este complejo panorama de orden público en la Vía Panamericana, el alcalde encargado de Timbío Yiner Valbuena, señaló que se han realizado reiterados llamados al Gobierno Nacional y departamental a través de consejos extraordinarios de seguridad. Desde la administración municipal insisten en la necesidad urgente de prestar mayor atención a la seguridad y vigilancia en esta estratégica arteria vial para evitar que hechos de esta gravedad se repitan.



El clamor del gremio transportador ante los constantes ataques en carretera

A raíz de este siniestro en el Cauca, voceros del sector transportador de carga y de transporte intermunicipal de pasajeros alzaron su voz para denunciar los constantes acechos y agresiones de los que son víctimas en las carreteras del país.

Los representantes del gremio explicaron que bandas criminales abordan los vehículos en movimiento utilizando violencia extrema. En tramos como San Roque y Curumaní, delincuentes armados con machetes se suben a la parte trasera de los camiones de carga, cortan las mangueras del sistema de frenos para forzar la detención del vehículo y atacan violentamente a los conductores para hurtar la mercancía. En uno de los casos recientes, un conductor recibió más de 10 machetazos en su cuerpo al intentar defenderse.

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Las cifras del sector revelan que solo entre enero y agosto de este año se registraron más de 250 hurtos a transportadores de carga, incluso en horas del día mediante la intercepción de caravanas en regiones como el Huila. En el caso del transporte intermunicipal de pasajeros, las pérdidas económicas anuales superan los 13.000 millones de pesos debido a amedrentamientos, hostigamientos, amenazas e incineración de vehículos por parte de grupos armados ilegalmente.



Refuerzo militar: la respuesta del Gobierno con el 'Plan Meteoro'

Ante la continua exposición al peligro, los conductores y gremios viales han solicitado formalmente al Gobierno Nacional un incremento significativo del pie de fuerza pública en los corredores viales, especialmente durante la noche, para garantizar la seguridad de quienes movilizan carga y pasajeros en el país.

Como respuesta a las demandas del sector transportador y para prevenir que continúen presentándose tragedias viales derivadas de acciones delictivas, el Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del 'Plan Meteoro'. Esta iniciativa se desplegará a través de las Fuerzas Militares para brindar patrullaje, presencia y protección sobre los principales ejes viales del territorio nacional.

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