¿Qué se sabe del asesinato de Sara Millerey en Bello, Antioquia? Ofrecen recompensa por culpables

La imagen de Sara Millerey ahogándose en la quebrada La García , en Bello, Antioquia, a donde fue arrojada luego de que le rompieran sus brazos y sus piernas, le está dando la vuelta al mundo por la crueldad del ataque del que fue víctima y que le causó su muerte. Lorena González, alcaldesa del municipio antioqueño, vecino de Medellín, dijo que se trata de un acto atroz y cargado de odio. “Duele profundamente que ocurrió ante la indiferencia de muchos”, aseguró.

El violento caso, que tiene consternado al país, ocurrió este viernes 4 de abril, pero se conoció solo hasta este 7 de abril, cuando un video causó zozobra. En imágenes difundidas a través de redes sociales, a Sara se le ve en estado de indefensión, desnuda y golpeada por las aguas de la quebrada, contra las que intenta luchar, pero por tener sus brazos y piernas rotas no puede hacer nada ante la furia de la corriente.

Sara alcanzó a ser trasladada al Hospital La María, pero por las graves heridas que sufrió y la contaminación a la que fue expuesta terminó perdiendo la vida. Tras algunos días de su crimen, se desconoce todavía quién o quiénes están detrás del ataque, pero se busca a los culpables en el barrio Playa Rica.

Sara Millerey González Borja, mujer trans asesinada. Archivo particular

En ese sector las autoridades adelantan las pesquisas para conocer quiénes y por qué la golpearon de forma brutal y, además, la lanzaron a la quebrada. En la zona, muchas personas están consternadas por la forma como atacaron a esta mujer trans.

Publicidad

La alcaldesa González añadió que a Sara “le quebraron sus sueños, su cuerpo, su vida. No fue solo un crimen, fue un acto transfóbico que nos duele y nos indigna. La transfobia mata , no más indiferencia y no más silencio”, solicitando a la justicia la acción para dar con los responsables del brutal ataque.

Mientras las indagaciones sobre este crimen avanzan, la Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa por la información que permita el esclarecimiento del asesinato. “La Gobernación de Antioquia ofrece hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del asesinato de Sara Millerey González, en Bello”, informaron desde ese organismo.

Sara Millerey González Borja, de 32 años de edad. Archivo particular

Publicidad

De hecho, las autoridades investigan el caso como un homicidio agravado, teniendo en cuenta la sevicia y el dolor que ella sufrió, como quedó grabado por personas que la captaron con celulares indefensa en la quebrada García.



¿Quién era Sara y cómo murió?

De acuerdo con lo expuesto en la Mesa Ciudadana LGBTIQ+ de Bello, en una reunión extraordinaria, Sara tuvo una vida difícil, pues les manifestó que cuando era adolescente fue víctima de abusos sexuales por parte de un familiar, época en la cual también notó que estaba atrapada en el cuerpo de un hombre y comenzó su transición a mujer.

En detalles revelados por el medio local Teleantioquia se informó que Sara abandonó el colegio, conoció las drogas y estuvo expuesta a condiciones complicadas como habitante de calle.

Sara Millerey habría sido lanzada a la quebrada La García hacia las 3 de la tarde del pasado viernes. Incluso, según información preliminar, a su madre la llamaron para avisarle que habían visto a su hija luchando contra la corriente.

El sector donde fue hallada, cerca del barrio Playa Rica, es conocido como una zona de expendio y consumo de drogas. También se conoció que, como pudo, Sara se aferró a una rama mientras dos hombres se lanzaban a las aguas para intentar rescatarla y, con ayuda de organismos de socorro, la llevaron al Hospital La María, donde finalmente falleció el sábado 5 de abril por las heridas que sufrió.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL