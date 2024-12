William Moreno Hernández

Periodista con amplia experiencia en medios de comunicación digitales e impresos en el cubrimiento de temas nacionales e internacionales, con especial interés en diversidad sexual y de género, derechos humanos y migración. He trabajado en El Tiempo y el Centro Nacional de Memoria Histórica y he publicado textos de opinión en el portal Sentiido.com. Me gusta leer, soy un apasionado de la entrevista periodística y en mis ratos libres nado.