Miércoles de Ceniza en Colombia: ¿puedo pedir permiso en el trabajo para ir a la iglesia?

Colombia se prepara para el inicio de la cuaresma, la cual comienza oficialmente con el Miércoles de Ceniza, que este 2024 se realizará el 14 de febrero. En el contexto nacional, dicha celebración plantea la pregunta recurrente sobre la posibilidad de solicitar permiso en el trabajo para asistir a la iglesia y colocarse la marca en la frente. Aunque la legislación no aborda directamente este tema, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que las empresas deben respetar el derecho a la libertad religiosa y de cultos de sus empleados.



Según sentencias emblemáticas, como la T-391 del 2021, el alto tribunal ha respaldado la libertad de cultos, incluso en situaciones laborales. En dicho caso, dice, un trabajador fue reintegrado a su empresa después de ser despedido por no trabajar los sábados, días sagrados para su religión (por la práctica religiosa del Sabbat). La decisión de la corte priorizó la libertad de cultos sobre las decisiones empresariales, argumentando que las entidades deben respetar la religión de sus trabajadores.

En el caso específico del Miércoles de Ceniza, se subraya que los empleados tienen el derecho de solicitar permiso para asistir a esta ceremonia, donde reciben la ceniza como símbolo de mortalidad y penitencia. La empresa, por su parte, está en la obligación de garantizar este derecho a la libertad de cultos. Se recomienda que se establezcan acuerdos sobre los horarios, de manera que, en caso necesario, se pueda reponer el tiempo utilizado para estas prácticas religiosas. Hay que tener en cuenta, también, la naturaleza del trabajo.