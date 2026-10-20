Ministra de Minas alerta que Colombia no tiene gas suficiente para afrontar fenómeno de El Niño

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, lanzó una advertencia sobre la disponibilidad de gas natural en Colombia y aseguró que el país enfrenta un escenario complejo de cara a los efectos del fenómeno de El Niño, debido a la insuficiencia de la producción nacional y a la creciente dependencia de las importaciones para cubrir la demanda energética. Durante una intervención ante el Senado, la funcionaria explicó que la combinación de una menor oferta local de gas, un aumento esperado en el consumo y los elevados precios internacionales podría generar fuertes presiones sobre el sistema energético colombiano en los próximos meses.



Ministra de Minas alerta por falta de gas ante el fenómeno El Niño

“Entonces, claramente en este momento no tenemos gas suficiente nacional, y lo estamos viendo, para atender esa demanda durante el fenómeno. Entonces es como si todo se juntara y, obviamente, hiciera la crisis mucho más compleja. Además, la importación llega a niveles máximos y, además del problema que hay a nivel internacional, nos pone en una situación de unos precios demasiado altos en un momento en que tenemos una dependencia grande de este gas”, afirmó la ministra.

Las declaraciones de Arboleda se producen en medio de la preocupación del Gobierno por el impacto que podría tener El Niño sobre la generación eléctrica. Colombia depende en gran medida de la energía producida por las hidroeléctricas, por lo que una reducción de las lluvias puede disminuir los niveles de los embalses y aumentar la necesidad de acudir a plantas térmicas que utilizan combustibles como el gas natural.

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Según la ministra, el país se encuentra en un momento especialmente delicado porque la demanda de gas aumenta al mismo tiempo que la producción nacional muestra señales de debilidad. De hecho, el Gobierno ha reconocido que una parte importante del consumo interno ya se está atendiendo mediante importaciones. Las cifras expuestas por la funcionaria indican que durante septiembre Colombia tuvo que importar cerca del 39 % del gas requerido para atender la demanda nacional, un nivel que refleja la creciente presión sobre el mercado energético y la necesidad de buscar alternativas para garantizar el abastecimiento.



#PlenariaSenado | “La importación llega a niveles máximos que, además del problema a nivel internacional, nos pone en una situación de precios demasiado altos en un momento en que tenemos una gran dependencia”, dijo la ministra de Minas y Energía en el debate de control político. — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) October 21, 2026

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Ministra pide reactivar exploración de gas para reducir dependencia de importaciones

La situación también se produce en un contexto de disminución de las reservas. De acuerdo con datos mencionados por el Ministerio, las reservas probadas de gas natural permiten una autonomía aproximada de 5,9 años bajo las condiciones actuales, mientras que cerca de un tercio de la demanda del país ya depende del gas importado. Frente a este panorama, la ministra defendió la necesidad de impulsar nuevamente las actividades de exploración para aumentar la disponibilidad del recurso y reducir la dependencia del mercado internacional.

“Entonces, ratificamos que reactivar esa exploración de gas no es una obligación para mantener esa soberanía que el país necesita y ya habrá tiempo de mirar cómo hacemos esa transición de manera tal que esa confiabilidad la garanticemos en los años que siguen”, manifestó la jefe de la cartera de Minas y Energía.

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La posición del Gobierno apunta a fortalecer la seguridad energética mientras avanza la transición hacia fuentes más limpias. Según Arboleda, garantizar la confiabilidad del suministro debe ser una prioridad en momentos en que el país enfrenta mayores exigencias por cuenta del fenómeno climático y de las condiciones del mercado internacional. Las alertas sobre el gas natural se suman a advertencias previas del Ministerio respecto a la posibilidad de déficits en el suministro durante los próximos años, un escenario que ha llevado a insistir en medidas para ampliar la oferta, acelerar proyectos de infraestructura energética y asegurar recursos suficientes para atender la demanda nacional.

ÁNGELA URREA PARRA

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