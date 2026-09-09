Ministra de Minas advierte que tarifas de energía podrían subir por efectos del fenómeno de El Niño

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, fue enfática durante un debate de control político en el Congreso este martes en relación a lo que viene para el país. Arboleda dijo que la tarifa de electricidad tendrá que subir si las condiciones de sequía aumentan por cuenta del fenómeno de El Niño y explicó la relación diciendo que al escasear el agua más dificultades habrá para la generación de las hdiroeléctricas, lo que, a su juicio, obliga a incrementar el uso de térmicas que funcionan a gas, y eso hace más costosa la generación de energía. "No nos digamos mentiras. La tarifa tiene que subir porque ya los recursos no son los hídricos los que van a atender toda la demanda. Los precios en algún momento van a subir si esto se sigue recrudeciendo, pues ¿de dónde vamos a sacar la energía”.

La posibilidad del aumento en la tarifa aparece en medio de un creciente riesgo de apagón en el país. Para Mauricio Tellez, experto en energía, "en este momento tenemos que prender las térmicas, las que funcionan a gas a full, para compensar lo que se nos viene en los próximos meses. Y eso significa tener ese gas disponible, y ese gas se está pagando tres veces por encima de lo que se pagaba en Colombia".

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, analizó en entrevista con Noticias Caracol la advertencia de la ministra. “La demanda está superior que la oferta”, expresó.

Pero no fue la única advertencia de la ministra Arboleda. En las comisiones económicas advirtió que el presupuesto solicitado para 2027 no tiene recursos suficientes para cubrir los subsidios de electricidad, lo que agrava el panorama del sector.



Para tratar de ahorrar energía el Gobierno ya emitió medidas de castigo a quien consuma más del 10 % de su promedio mensual y beneficios para quienes hagan lo contrario, es decir que ahorren más del 10 % de su promedio de consumo.



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