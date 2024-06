Monumento a César Rincón recibió la estocada final al ser derribado en Duitama: hay polémica

Hay opiniones divididas en Duitama, Boyacá, tras registrarse el derribamiento del monumento a César Rincón, que se encontraba a las afueras de la plaza de toros de ese municipio.

En el año 1993 se inauguró la plaza de toros César Rincón, en Duitama, Boyacá. Con el tiempo, el lugar se convirtió en uno de los más importantes del país.

Este miércoles 27 de junio, el gran monumento al torero César Rincón, ese que salió en hombros en varias ocasiones, fue arrancado en medio del lanzamiento del programa Transformaciones por la vida, que busca que estos lugares desde ahora tengan otro tipo de actividades. La imagen sería reubicada.

José Luis Bohórquez, alcalde de Duitama, aseguró que “aquí no estamos destruyendo, estamos removiendo la escultura a los toreros que había acá, porque un espacio que va acelerar la vida, el teatro, el deporte y los espacios campesinos y demás, pues no concuerda, no hay coherencia con esto. Se va a remover. Estamos viendo con IRD y demás, porque la idea es que ojalá en los costados de la plaza haya un espacio de memoria”.

Los espacios tendrán una transformación impulsada en parte por la aprobación del proyecto de ley antitaurina, que prohíbe las corridas de toros, y otras actividades relacionadas en todo el territorio nacional.

Gustavo Bolívar explicó qué medidas se tomarán con el gremio taurino

“La ley contempla que dentro de tres años quedan abolidas definitivamente las corridas de toros; entonces, en esos tres años, nosotros tenemos que conversar con el gremio para que hagan la reconversión económica y saber a qué otras actividades se pueden dedicar, sobre todo las personas que estaban dedicadas al cuidado de los toros, etcétera”, explicó Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social.

El Gobierno nacional invertirá en diferentes municipios un total de 15.000 millones de pesos para lo que sería la estocada final de estos lugares que entran en proceso de transformación. Mientras tanto, lo ocurrido con el monumento de los toreros genera división de opiniones entre varios sectores.

