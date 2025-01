Novia del joven que murió en el Parque Los Nevados pide respeto por su duelo: "No estoy monetizando"

La muerte el pasado 31 de diciembre de Kevin Hernando Bocanegra, de 25 años, en el Parque Nacional de Los Nevados sigue enlutado al país. Recientemente su novia, Jois Ramírez, quien denunció presuntas negligencias del parque y del guía que los invitó al viaje, respondió en sus redes sociales algunas críticas que ha recibido y pidió que respeten su luto.

"Yo no estoy monetizando con la muerte de mi pareja. Yo tuve la pérdida más grande de mi vida en ese momento y no tengo por qué salir a explicarles cuál es el proceso de duelo que estoy viviendo para que ustedes me crean. Decidí contar mi historia, cómo la viví y la percibí en ese momento porque fue trágica, porque me pareció indigna", aseguró Ramírez en un video en su Instagram.

Añadió que, contrario a los comentarios que ha recibido en redes sociales, ella, junto con su madre y su pareja, sí se prepararon e investigaron "mucho tiempo" para la travesía en el Parque Nacional de Los Nevados.

"Nosotros decidimos confiar en una agencia, entonces sí hay un responsable, pero también sufrimos la falta de empatía, la falta de socorro, yo también pude haber muerto (...) la muerte de Kevin Bocanegra tiene que ser un precedente para ese tipo de deportes", expresó, y reiteró que para ella hubo negligencias por parte de las autoridades y de la agencia que contrataron.

También, se refirió a las criticas que ha recibido por su trabajo, pues Ramírez tiene una cuenta de Only Fans. "Estoy acostumbrada a que me estigmaticen, porque llevo mucho tiempo trabajando con el contenido con el que yo trabajo (...) en mis cuentas personales es donde yo he compartido parte de mi proceso, yo no estoy monetizando, a mí nadie me está pagando, no he trabajado en este tiempo porque no he tenido cabeza", aseguró en el clip, de más de 8 minutos.

Kevin Bocanegra, su novia Jois Ramírez y su suegra Lorena Ramírez iniciaron su caminata en el Parque Nacional de Los Nevados el 28 de diciembre de 2024. - Redes sociales

La joven habló, además, de los comentarios que ha recibido por las manera en que actuó cuando su novio se encontraba enfermo en el camino.

"Pero entonces si yo hubiera llevado a Kevin a rastras, así como todas dicen que lo hubieran hecho, y Kevin se hubiera muerto en el camino, igual hubiera sido la responsable. Yo no tenía la fuerza para cargar a Kevin y ustedes no saben la situación real, eso fue una parte de la historia", indicó.

Hizo énfasis en que no es la primera vez que sucede una muerte en este parque, pero "la gente no habla y no alza la voz porque lastimosamente tienes que someterte a que, si hablas, la gente te juzgue, te responsabilice (...) yo pido que por favor escuchen mi caso, que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros".

Así fue la muerte de Kevin Bocanegra



Kevin había planeado esta travesía junto a Jois y su suegra, Julieth Ordóñez. La excursión, organizada por un supuesto guía profesional y primo de Kevin, Óscar Apolinar, prometía ser una experiencia única. Sin embargo, las mujeres aseguran que la falta de preparación e irresponsabilidad del guía llevaron al desenlace fatal.

"Era un solo guía para 12 personas. Con la muerte de Kevin yo me puse a investigar, contacté a varios guías y agencias y ahí nosotras nos enteramos de que Parque Nacional los Nevados en su página web tiene una lista de agencias y de guías que están avalados por ellos para que ingresen con clientes, con turistas", indicó Jois en el videopódcast 'Más allá del Silencio'.

Los tres empezaron la caminata en el Valle de Cocora, en Quindío, el 28 de diciembre. A medida que avanzaban, la salud de Kevin empeoró, y cada vez sus síntomas, que eran similares a los de una gripa, fueron debilitándolo. Sin embargo, el grupo siguió su camino, a pesar de la insistencia de Jois y de su madre.

Luego de varios días, la mujer siguió insistiendo en devolverse, pero Kevin le dijo que ella estaba preparada para subir hasta el nevado, que era un sueño de ambos, por lo que el joven esperó unas horas a su novia y a su suegra en una carpa mientras ellas terminaban la travesía. Cuando se devolvieron, la salud de Kevin no mostraba señales de mejoría, e incluso le salía un líquido por su nariz. "Lo tenía cristalizado en su bigote, era amarillo y estaba regado sobre la carpa", contó.

Después de unas horas, solo consiguió la ayuda de un arriero, quien subió a Kevin a un caballo para trasladarlo a una finca cercana, pero el joven ya se encontraba convulsionando y con graves síntomas de un edema pulmonar, por lo que murió sin alcanzar a tener la ayuda médica necesaria.