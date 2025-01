Novia de joven que falleció en Parque Nacional de los Nevados asegura que hubo varias negligencias

El pasado 31 de diciembre, una fecha que muchos esperaron con ansias para celebrar el fin de año, se convirtió en un día de dolor y tristeza para Jois Ramírez. Su novio, Kevin Hernando Bocanegra, falleció durante una caminata en el Parque Nacional de Los Nevados. Lo que debía ser una aventura inolvidable para recibir el Año Nuevo, terminó en una tragedia que ha dejado una profunda huella en todos los que conocieron a Kevin.

Kevin, un joven de 25 años apasionado por el montañismo, había planeado esta travesía junto a Jois y su suegra, Julieth Ordóñez. La excursión, organizada por un supuesto guía profesional y primo de Kevin, Óscar Apolinar, prometía ser una experiencia única. Sin embargo, las mujeres aseguran que la falta de preparación e irresponsabilidad del guía llevaron al desenlace fatal.

"Era un solo guía para 12 personas. Con la muerte de Kevin yo me puse a investigar, contacté a varios guías y agencias y ahí nosotras nos enteramos de que Parque Nacional los Nevados en su página web tiene una lista de agencias y de guías que están avalados por ellos para que ingresen con clientes, con turistas. Óscar, nuestro guía, no tenía su agencia avalada por el parque, no era un guía certificado por el parque, entonces él nos lleva de manera irresponsable: se supone que la póliza de riesgo solamente la puede comprar una agencia que esté constituida y permitida, y Óscar accedió a estos seguros como persona natural. No tenemos conocimiento a ciencia cierta de como Óscar nos adentra al parque", adujo Jois.

"No sabemos el Parque qué tipo de registro lleva o si no revisa qué guías entran. Así fue como él nos adentró allá. Nosotros no revisamos, nos confiamos en Óscar, porque era primo muy cercano de Kevin. Óscar es un deportista de alto rendimiento, ya había ido en varias ocasiones al nevado (del Tolima), ya había hecho cumbre en varias ocasiones. Él nos aseguró que era un guía certificado profesional, con cursos de primeros auxilios. Nos dijo que su agencia estaba permitida y nosotros confiamos; decidimos no googlear, no revisar sino confiar en que él tenía conocimiento y que sabía lo que hacía y lo que nos estaba vendiendo", complementó Jois para el videopódcast 'Más allá del Silencio'.

Publicidad

(Lea también: Hombre fallece en Monserrate tras esperar 76 minutos una ambulancia por un infarto)



La travesía que se convirtió en pesadilla en el Nevado del Tolima

Kevin Bocanegra, su novia Jois Ramírez y su suegra Julieth Ordóñez comenzaron su caminata en el Parque Nacional de Los Nevados el 28 de diciembre de 2024. La travesía inició en el Valle de Cocora, en Quindío, con un grupo de 12 personas. Desde el principio, el hombre mostró signos de malestar, pero el guía y el resto del grupo los pasaron por alto.

Kevin Bocanegra, su novia Jois Ramírez y su suegra Lorena Ramírez iniciaron su caminata en el Parque Nacional de Los Nevados el 28 de diciembre de 2024. - Redes sociales

A medida que avanzaban, la salud de Kevin empeoró, pero no se tomaron las medidas necesarias para detener la caminata y buscar ayuda médica. A pesar de esto, el grupo decidió seguir adelante con su plan de ascender al Nevado del Tolima, con la esperanza de que los síntomas mejorarían con el tiempo.

Publicidad

Los síntomas de Kevin se agravaron mientras avanzaban. Jois cuenta que él comenzó a experimentar dolores en el cuerpo y una congestión severa. A pesar de haber informado al guía sobre su estado, no se tomaron las acciones adecuadas para detener la caminata y buscar atención médica. En el programa videopódcast ‘Más Allá del Silencio’, Jois relató cómo Kevin, a pesar de sentirse cada vez peor, siguió caminando hasta que su cuerpo no pudo más. “Les informó al grupo y a Óscar que se sentía mal, pero nadie le prestó atención. Él sentía congestión y lo relacionó con una gripe, pero sus síntomas eran mucho más graves”, comentó la novia de Kevin.



“Yo te preparé para esto”

Al darse cuenta de que Kevin no estaba en buenas condiciones, Jois, en la entrevista, explicó cómo se impuso para seguir con la experiencia de subir el nevado. "No voy a volver, pero voy a continuar", le expresó el hombre a su novia, mientras ella se negaba debido al estado de salud de su pareja. Entonces, él le respondió: "Amor, ve, porque yo te preparé. Tú eres capaz de hacerlo, ve y hazlo por los dos".

Kevin Hernando Bocanegra, falleció durante una caminata en el Parque Nacional de Los Nevados. - Instagram @bykevinboca

El grupo montó un pequeño campamento mientras esperaban para continuar su recorrido hacia la cumbre del nevado. Jois, su madre y demás compañeros siguieron adelante a las 2 de la mañana, acompañadas por los demás, pero Kevin decide quedarse. En ese momento, el supuesto guía, Óscar, opto enviar al grupo con su amigo Camilo, donde ellas sabían y notaban que no era experto ni conocía el recorrido.

Tras recorrer cierta distancia, el guía inicial, Óscar, se reunió con ellos, ya que su compañero no podía ubicarlos más. Dado el estado de salud que presentaba el supuesto experto, no dudo en seguir y decidió ponerse un arnés para poder llegar a la cumbre. Aproximadamente, a las 8:30 a.m., llegaron todos al destino.

Una vez en la cima, la novia de Kevin hizo algunas fotos y dejó un letrero en la nieve para recordarle cuánto lo amaba. Con sus compañeros, celebraron con vino, y tras pasar un rato agradable, decidieron descender.

Una vez en la cima, la novia de Kevin hizo algunas fotos y dejó un letrero en la nieve para recordarle cuánto lo amaba. - Crédito: Más Allá del Silencio Podcast

Publicidad

La desesperación y el dolor: “Yo necesitaba estar con Kevin”

Al regresar al campamento, Jois encontró a Kevin en la carpa, pálido, con los labios morados. Él le dijo que no quería continuar más, pero ya se había ordenado levantar el campamento para llegar finalmente a las termales, donde terminaría la expedición. En ese momento, Jois le preguntó al guía si era posible que tres caballos subieran a buscarlos a Kevin, a ella y su madre, a lo que él respondió: "No, allá no suben caballos".

Al observar a un arriero descargando las maletas de un grupo cercano, la madre de Jois decidió acercarse y pedir ayuda. El arriero les comentó que conseguir uno en la zona era costoso y difícil, pero Julieth, la madre de Jois, respondió: "No importa, necesito sacar a mi yerno, está muy enfermo". Aunque el hombre se mostró escéptico, finalmente se alejó.

Publicidad

La situación empeoró cuando Kevin comenzó a mostrar signos de una grave infección respiratoria. Jois mientras se encontraba realizando su equipaje de vuelta y allí percibió a Kevin recostado de lado en la carpa, con líquido saliendo de su nariz. "Lo tenía cristalizado en su bigote, era amarillo y estaba regado sobre la carpa, como si hubiese regado agua", describió Jois, visiblemente afectada.

A pesar de los esfuerzos de Jois por mantener a Kevin consciente y pedir ayuda, la falta de recursos y la lejanía del lugar hicieron imposible una intervención rápida. - Crédito: Más Allá del Silencio Podcast

A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo consciente y pedir ayuda, la falta de recursos y la lejanía del lugar hicieron imposible una intervención rápida. Mientras Jois esperaba que llegara ayuda, Kevin comenzó a convulsionar. Fue en ese momento cuando tomó decisiones desesperadas para intentar salvarle la vida. Después de varios intentos, Kevin falleció en los brazos de Jois, quien no pudo hacer más que arrodillarse y abrazarlo en sus últimos momentos.

(Lea también: Familia denuncia muerte de paciente por larga espera de una ambulancia: "Tuvimos que buscar un taxi")



La falta de regulación en el Parque Nacional de Los Nevados y sus consecuencias

Tras varios intentos por llegar a la finca primavera, donde se habían hospedado el primer día, finalmente encontraron a Kevin, quien estaba allí con la persona que lo había llevado. Jois relató: "Había un establo donde llegaban los arrieros con sus caballos, y allí estaba Kevin, envuelto en lonas y amarrado con cuerdas. A mi mamá sí le permitieron verlo".

“Lo tenían como si fuera un bulto, así envuelto”, explicó Jois. También comentó en la entrevista que les dijeron que tendrían que esperar entre 8 y 12 días, tal vez, para que la Defensa Civil y el CTI pudieran ingresar al parque. Aunque sabía que eso podía tardar muchos días, Jois no quería aprobar que sacaran el cuerpo de Kevin, ya que no quería bajar en esas condiciones. Al final, su madre Julieth autorizó, dado que sus familiares también deseaban agilizar el proceso para poder ver al hombre.

"Amor, ve, porque yo te preparé. Tú eres capaz de hacerlo, ve y hazlo por los dos". Las palabras de Kevin a su novia. - Instagram: @bykevinboca

Publicidad

Este trágico incidente evidenció la falta de regulación y control sobre las agencias de turismo que operan en áreas protegidas como el Parque Nacional de Los Nevados. Jois expresó: “Esta situación muestra la negligencia de un parque que no tiene las herramientas adecuadas para asistir en este tipo de emergencias. No cuentan con camillas, oxígeno, ni personal capacitado en primeros auxilios o con conocimientos médicos para atender a un turista en estas circunstancias”. A su vez, la agencia de Óscar Apolinar no estaba avalada por el parque, y su falta de preparación y profesionalismo resultaron en la muerte de Kevin.

Hasta el momento, Jois y su madre explican que nunca recibieron ayuda de las autoridades competentes, como la Defensa Civil, los bomberos o la Gobernación del Quindío.

La importancia de la seguridad en las actividades de montaña

La historia de Kevin y Jois es un recordatorio de la importancia de la seguridad y la preparación en las actividades de montaña. Es fundamental que los guías y las agencias de turismo cumplan con las normativas y estén debidamente certificadas para evitar tragedias como esta.

Kevin, un joven de 25 años apasionado por el montañismo, había planeado visitar el Nevado del Tolima junto a Jois y su suegra, Julieth Ordóñez. - Test Parques Nacionales Naturales de Colombia

Publicidad

En memoria de Kevin, Jois ha decidido compartir su historia para crear conciencia sobre los riesgos y la necesidad de una mayor regulación en el turismo de aventura.