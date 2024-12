Pirry denunció que un perro lo mordió en Villa de Leyva y que el dueño no sabía si estaba vacunado

Guillermo Arturo Prieto, conocido como Pirry, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de la mordedura de un perro. El presentador aseguró que la persona que iba con el animal no sabía si estaba vacunado.

Desde su cuenta de Instagram, Pirry mostró como quedó su pierna y la marca que le dejó el perro. Los hechos ocurrieron en Villa de Leyva, este jueves 26 de diciembre, en horas de la mañana.

“Salí a dar una vuelta en bicicleta, iba el señor con sus cinco perros sueltos, se me tiró uno, me mordió, le digo al señor y me responde que ‘el perro es como bravo’. ¿Si el perro es como bravo por qué salió con el suelto?”, mencionó el presentador.

(Lea también: Perro perdió la cola después de recibir un machetazo en Boyacá: lo habrían atacado por ladrar)

Publicidad

Guillermo agregó que le preguntó a la persona que estaba con los perros si el que lo mordió estaba vacunado: “Me dice ‘no sé’. O sea, tener un perro o una mascota es una responsabilidad no solo con el perrito, que hay que cuidarlo, sino con la gente. Un perro bravo es un arma. ¡Pilas!, las mascotas son para cuidarlas”.

Desde la publicación del video, el reconocido presentador Pirry no ha dado detalles sobre su estado de salud.

Publicidad

¿Qué hacer si me muerde un perro?

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, lo primero que es crucial es identificar el lugar donde ocurrió el ataque del animal mordedor, ya sea dentro de una propiedad o en un espacio público.

Si se encuentra en una residencia y el animal ha estado en contacto constante con las personas del lugar, determine las circunstancias o el motivo del incidente. Si es posible, póngase guantes y lave la herida repetidamente (al menos tres veces) con una mezcla de agua y detergente en polvo. Esta es la acción recomendada si la mordedura se encuentra en las extremidades superiores o inferiores.

Si la mordedura afecta la cara o las manos, lo adecuado es consultar a un médico en su institución de salud habitual para que evalúe las características de la lesión y le brinde las indicaciones necesarias.

¿Qué hacer si me muerde un perro callejero?

Si la mordedura ocurre en un espacio público y el animal es desconocido o incluso callejero, y no hay información sobre su esquema de vacunación, el procedimiento será similar al mencionado anteriormente: inicie los primeros auxilios lavando la herida con abundante agua y detergente.

Publicidad

Hay que verificar si en esa área ha habido otras personas lesionadas por el mismo animal. Es crucial dirigirse a la IPS más cercana para que se sigan los protocolos de salud pública; esto incluye intentar identificar si el animal ha tenido o tiene rabia y, previa valoración médica, decidir si se debe administrar la vacuna antirrábica de manera preventiva o simplemente mantener al paciente en observación para determinar el tratamiento adecuado.

(Lea también: Pelea entre vecinos dejó 4 heridos en Ciudad Bolívar: perro pitbull atacó a niña y abuela)