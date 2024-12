Policía adelanta un operativo en 11 cárceles del país en contra de la extorsión

En la madrugada de este martes, 3 de diciembre de 2024, se dio inicio a un gran operativo liderado por el Director General de Policía, William Salamanca Ramírez, en 11 cárceles del país, con el fin de desarticular bandas dedicadas a la extorsión en estos centros de reclusión.

En Bogotá, sobre las 2:30 a.m. empezó la formación de más de 600 hombres, de diferentes especialidades, en la sede de la Dirección Nacional de la Policía Nacional. A las 3:00 a.m., el mismo general Salamanca llegó hasta el lugar y comenzó a dirigir a los uniformados, que no sabían para dónde iban, los distribuyó en grupos, y en buses, cada uno acompañado de una tanqueta.

Llegadas las 3:30 a.m. arribaron los uniformados a la cárcel Picota, a La Modelo y al Buen Pastor y comenzaron las pesquisas.

Las cárceles que están siendo intervenidas en el país son:

Cómbita - Boyacá

La Modelo - Bogotá

Picota - Bogotá

Pedregal - Medellín

Picaleña - Ibagué

Doña Juana - Dorada

Tramacua - Valledupar

La Modelo - Cúcuta 30

El Buen Pastor- Bogotá

Jamundí - Valle

Palo Gordo – Santander

Noticia en desarrollo.