En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TIROTEO EN EE. UU.
MIGUEL URIBE TURBAY
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
ACCIDENTE VÍA PANAMERICANA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Presenta las pruebas Saber Pro y TyT este domingo? Esto debe saber para ingresar al examen

¿Presenta las pruebas Saber Pro y TyT este domingo? Esto debe saber para ingresar al examen

¿Qué documentos debe llevar para presentar las pruebas Saber Pro y Saber TyT este 18 de octubre? Consulte los requisitos, horarios y elementos que debe tener a la mano para ingresar al examen.

Por: Danna Sofía Suárez Galeano
Actualizado: 16 de oct, 2026
Comparta en:
Pruebas Saber Pro y TyT
¿Cuántos estudiantes presentarán las pruebas Saber Pro y Saber TyT en el segundo semestre del 2026?
Icfes

Más de 180.000 estudiantes de programas universitarios, técnicos y tecnológicos presentarán este domingo 18 de octubre las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026. La jornada se realizará en Colombia bajo la modalidad de lápiz y papel, mientras que quienes fueron citados en el exterior presentarán el examen de forma electrónica.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la aplicación nacional tendrá lugar en 360 sitios distribuidos en más de 110 municipios. Además, 1.113 estudiantes fueron convocados para presentar las pruebas desde más de 40 países.

¿Cuántos estudiantes presentarán las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Según las cifras entregadas por el Icfes, más de 122.000 personas presentarán la prueba Saber Pro, dirigida a estudiantes de los últimos semestres de carreras profesionales.

Publicidad

Últimas Noticias

Fenómeno de El Niño
COLOMBIA

No se confíe por las lluvias: estos serán los meses más críticos del fenómeno de El Niño en Colombia

Cocaína incautada por el Ejército en zona rural de Ipiales, Nariño
COLOMBIA

Así habría operado una ruta de cocaína desde Nariño hacia Estados Unidos

Por su parte, cerca de 58.000 estudiantes fueron citados para presentar Saber TyT, examen destinado a quienes cursan programas técnicos y tecnológicos.

La entidad también informó que entre los convocados hay cerca de 1.300 personas con algún tipo de discapacidad, quienes contarán con los apoyos correspondientes para presentar la evaluación. Asimismo, alrededor de 650 ciudadanos extranjeros participarán en la jornada en Colombia.

Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes, explicó que estos exámenes no solo hacen parte de los requisitos de grado, sino que permiten medir competencias de los estudiantes y recopilar información para analizar la educación superior.

¿Qué competencias evalúan las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Las evaluaciones incluyen cinco competencias genéricas que los estudiantes deben tener en cuenta antes de presentar el examen:

  • Razonamiento cuantitativo.
  • Comunicación escrita.
  • Lectura crítica.
  • Competencias ciudadanas.
  • Inglés.

Estas áreas hacen parte de la evaluación de los conocimientos y habilidades desarrollados durante la formación de los estudiantes de educación superior.

Horarios de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del 18 de octubre

El Icfes informó que la aplicación se desarrollará en una sola jornada para cada grupo de citados. La hora de ingreso depende de la citación asignada a cada estudiante.

Publicidad

Quienes deban presentar el examen en la jornada de la mañana iniciarán a las 7:00 a. m. y terminarán hacia el mediodía. Para los convocados en la tarde, la aplicación comenzará a la 1:30 p. m.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

La duración máxima de la prueba es de cuatro horas y 40 minutos. Por esta razón, la entidad recomienda consultar la citación en su página web, verificar la dirección del sitio de aplicación y revisar las rutas de llegada. Si es posible, los estudiantes pueden identificar con anticipación el recorrido para evitar inconvenientes el día del examen.

Publicidad

La consulta se puede realizar a través del portal oficial del Icfes: www.icfes.gov.co.

¿Qué documentos y elementos deben llevar los estudiantes?

Para ingresar al sitio de aplicación, los citados deben presentar un documento de identidad válido. Entre las opciones autorizadas se encuentran:

  • Cédula de ciudadanía física o digital.
  • Tarjeta de identidad.
  • Certificado de documento en trámite, físico o digital.
  • Pasaporte vigente, para ciudadanos colombianos o extranjeros.
  • Licencia de conducción nacional.
  • Cédula de extranjería, para extranjeros residentes en Colombia.
  • Permiso por Protección Temporal, acompañado del documento de identidad del país de origen.

El Icfes indicó que los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional deben presentarse desde la aplicación correspondiente. No se aceptarán fotografías ni impresiones de estos documentos.

Los estudiantes también deben llevar lápiz con mina número 2, borrador de nata y tajalápiz. Estos elementos no podrán intercambiarse ni prestarse durante el examen.

Publicidad

Además, está prohibido utilizar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante la prueba. Quienes lleven estos equipos deberán guardarlos en una bolsa de seguridad y solo podrán acceder a ellos al finalizar la evaluación. El incumplimiento de esta norma puede ocasionar la anulación del examen.

¿Cuándo publican los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

El calendario informado por el Icfes establece dos fechas para consultar los documentos relacionados con la presentación del examen.

Los certificados de asistencia estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre de 2026. Por su parte, los resultados individuales podrán descargarse a partir del viernes 19 de febrero de 2027.

Publicidad

Ambos documentos se podrán consultar en el portal oficial de la entidad, www.icfes.gov.co.

El Icfes recomienda a los estudiantes revisar las fechas y conservar los datos necesarios para ingresar a la plataforma cuando estén disponibles los certificados y resultados.

Relacionados

ICFES

Ministerio de Educación

Pruebas Saber

Publicidad

Publicidad

Publicidad