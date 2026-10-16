¿Presenta las pruebas Saber Pro y TyT este domingo? Esto debe saber para ingresar al examen

Más de 180.000 estudiantes de programas universitarios, técnicos y tecnológicos presentarán este domingo 18 de octubre las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026. La jornada se realizará en Colombia bajo la modalidad de lápiz y papel, mientras que quienes fueron citados en el exterior presentarán el examen de forma electrónica.

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), la aplicación nacional tendrá lugar en 360 sitios distribuidos en más de 110 municipios. Además, 1.113 estudiantes fueron convocados para presentar las pruebas desde más de 40 países.



¿Cuántos estudiantes presentarán las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Según las cifras entregadas por el Icfes, más de 122.000 personas presentarán la prueba Saber Pro, dirigida a estudiantes de los últimos semestres de carreras profesionales.

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Por su parte, cerca de 58.000 estudiantes fueron citados para presentar Saber TyT, examen destinado a quienes cursan programas técnicos y tecnológicos.



La entidad también informó que entre los convocados hay cerca de 1.300 personas con algún tipo de discapacidad, quienes contarán con los apoyos correspondientes para presentar la evaluación. Asimismo, alrededor de 650 ciudadanos extranjeros participarán en la jornada en Colombia.



Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes, explicó que estos exámenes no solo hacen parte de los requisitos de grado, sino que permiten medir competencias de los estudiantes y recopilar información para analizar la educación superior.



¿Qué competencias evalúan las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Las evaluaciones incluyen cinco competencias genéricas que los estudiantes deben tener en cuenta antes de presentar el examen:



Razonamiento cuantitativo.

Comunicación escrita.

Lectura crítica.

Competencias ciudadanas.

Inglés.

Estas áreas hacen parte de la evaluación de los conocimientos y habilidades desarrollados durante la formación de los estudiantes de educación superior.



Horarios de las pruebas Saber Pro y Saber TyT del 18 de octubre

El Icfes informó que la aplicación se desarrollará en una sola jornada para cada grupo de citados. La hora de ingreso depende de la citación asignada a cada estudiante.

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Quienes deban presentar el examen en la jornada de la mañana iniciarán a las 7:00 a. m. y terminarán hacia el mediodía. Para los convocados en la tarde, la aplicación comenzará a la 1:30 p. m.

La duración máxima de la prueba es de cuatro horas y 40 minutos. Por esta razón, la entidad recomienda consultar la citación en su página web, verificar la dirección del sitio de aplicación y revisar las rutas de llegada. Si es posible, los estudiantes pueden identificar con anticipación el recorrido para evitar inconvenientes el día del examen.

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La consulta se puede realizar a través del portal oficial del Icfes: www.icfes.gov.co.



¿Qué documentos y elementos deben llevar los estudiantes?

Para ingresar al sitio de aplicación, los citados deben presentar un documento de identidad válido. Entre las opciones autorizadas se encuentran:



Cédula de ciudadanía física o digital.

Tarjeta de identidad.

Certificado de documento en trámite, físico o digital.

Pasaporte vigente, para ciudadanos colombianos o extranjeros.

Licencia de conducción nacional.

Cédula de extranjería, para extranjeros residentes en Colombia.

Permiso por Protección Temporal, acompañado del documento de identidad del país de origen.

El Icfes indicó que los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional deben presentarse desde la aplicación correspondiente. No se aceptarán fotografías ni impresiones de estos documentos.

Los estudiantes también deben llevar lápiz con mina número 2, borrador de nata y tajalápiz. Estos elementos no podrán intercambiarse ni prestarse durante el examen.

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Además, está prohibido utilizar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante la prueba. Quienes lleven estos equipos deberán guardarlos en una bolsa de seguridad y solo podrán acceder a ellos al finalizar la evaluación. El incumplimiento de esta norma puede ocasionar la anulación del examen.



¿Cuándo publican los resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

El calendario informado por el Icfes establece dos fechas para consultar los documentos relacionados con la presentación del examen.

Los certificados de asistencia estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre de 2026. Por su parte, los resultados individuales podrán descargarse a partir del viernes 19 de febrero de 2027.

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Ambos documentos se podrán consultar en el portal oficial de la entidad, www.icfes.gov.co .

El Icfes recomienda a los estudiantes revisar las fechas y conservar los datos necesarios para ingresar a la plataforma cuando estén disponibles los certificados y resultados.