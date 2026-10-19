¿Qué dicen los expertos sobre el retiro de piezas del Museo Nacional?

La polémica por el retiro de piezas de las salas del Museo Nacional de Colombia continúa. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes habría autorizado el desmontaje de entre 30 y 50 elementos, entre ellos materiales impresos, afiches de candidatos presidenciales asesinados y de la Séptima Papeleta, obras del artista Pedro Alcántara y piezas relacionadas con la memoria del conflicto armado, el feminismo y la comunidad LGBTIQ+.

La ministra de cultura, Paola Olguín, indicó a través de sus canales oficiales que la decisión responde a una intención de proteger y conservar la cultura del país. Según la funcionaria, la vocación del Museo Nacional "no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político". En respuesta al procedimiento, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales realizaron plantones en la entrada del edificio, donde se presentaron enfrentamientos con la fuerza pública y uso de equipos antidisturbios frente a las instalaciones.



La solicitud de los museos y la postura del MAMM

Seis museos de arte moderno del país, con el respaldo del Consejo Internacional de Museos (ICOM) y la maestría en museología de la Universidad Nacional, enviaron una carta conjunta al Ministerio de Cultura. En el documento solicitan aclarar los criterios técnicos utilizados para la extracción de las obras y demandan que cualquier modificación en los guiones expositivos respete los canales profesionales.

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En entrevista publicada por el medio de Blu Radio, el director del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), Rafael Tamayo, manifestó la inquietud que existe dentro del sector por el precedente que sienta esta actuación. Tamayo afirmó que "el debido proceso es definitivamente un principio fundamental en nuestra sociedad". El directivo añadió que las exposiciones constituyen una construcción fundamentada en la investigación y la participación de la comunidad, por lo que requirió la instalación de espacios de conversación técnica.



El director del MAMM señaló también que "es muy inocente pensar que no hay una injerencia de los gobiernos de turno" en las entidades públicas, pero enfatizó en la necesidad de mantener espacios donde "todos cabemos", sin borrar versiones previas de la memoria nacional. Ante los disturbios registrados durante las manifestaciones ciudadanas en la carrera Séptima, Tamayo comentó: "Es muy triste ver las imágenes frente al Museo Nacional que ya no son pacíficas".



Reacciones del sector cultural y análisis técnico

La discusión sobre la autonomía de las instituciones culturales sumó la intervención de exfuncionarios del ramo. En entrevista este lunes 19 de octubre con Noticias Caracol, la exministra de cultura Mariana Garcés cuestionó la forma en que el personal del ministerio ingresó a retirar las piezas sin presentar estudios técnicos ni un proceso formal de investigación previo.



Garcés sostuvo que "así no se retiran las obras de un museo" y advirtió sobre los riesgos que implica la intervención directa de funcionarios políticos en las salas de exhibición. La exministra afirmó que la medida "constituye censura" y agregó que "la historia y la memoria de un país no se borran".

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Por su parte, el analista político Gabriel Cifuentes explicó en Noticias Caracol que el Gobierno nacional posee la facultad legal de revisar las políticas culturales, pero aclaró que las decisiones sobre las colecciones deben contar con el concepto de expertos en museología y curaduría. "No es un ejercicio caprichoso el que se hace en los museos", subrayando que los guiones no deben responder a decisiones individuales sin sustento investigativo.

A su vez, Óscar Gaona, presidente de ICOM Colombia, también se pronunció sobre la decisión del Gobierno y cuestionó la forma en que se ordenó el retiro de las piezas. “No puede llegar una orden directa e inmediata a realizar este tipo de acciones; deben ser mediadas y consultadas”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol. ICOM Colombia rechazó el desmonte de las piezas en el Museo Nacional.



Convocatoria a mesas de trabajo y debido proceso

Frente a la coyuntura, las organizaciones de museos del país propusieron utilizar las instancias de concertación existentes, tales como la Mesa de Museos del País y el Programa de Fortalecimiento de Museos. La intención de estas redes institucionales radica en convocar a los curadores, investigadores y colectivos que participaron en la construcción de los guiones para revisar las piezas desmontadas mediante el diálogo técnico.

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El Consejo Internacional de Museos (ICOM) calificó las acciones del ministerio como inesperadas y recordó que las entidades museales requieren autonomía para cumplir con sus funciones éticas e institucionales. Mientras tanto, sectores sociales y grupos estudiantiles anunciaron la continuidad de las jornadas de protesta frente a la sede del Museo Nacional, solicitando la restitución de los objetos retirados y la garantía de protección al patrimonio histórico de la nación.

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