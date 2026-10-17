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PLANTON EN MUSEO NACIONAL
COLOMBIA

Fotos | Así se vio el plantón en el Museo Nacional de Bogotá por la memoria histórica

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