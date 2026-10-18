"Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver": el rechazo de seis museos tras retiro de obras

El retiro de objetos de la exposición permanente del Museo Nacional de Colombia generó pronunciamientos de instituciones del sector cultural. Seis museos de arte moderno del país manifestaron su rechazo a la medida, que calificaron como una decisión por razones ideológicas, mientras que el Consejo Internacional de Museos (ICOM) en Colombia expresó su preocupación por las implicaciones que este hecho podría tener para la autonomía institucional y la preservación de la memoria histórica.



En una declaración dirigida a la ciudadanía colombiana y a la ministra de Cultura, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo, de Roldanillo, y el Museo de Arte Moderno del Tolima defendieron el papel de estas instituciones en la interpretación de la historia del país.

Los museos expresaron su "profunda preocupación por el retiro de obras y objetos del Museo Nacional de Colombia por razones ideológicas" y señalaron que estos espacios tienen la responsabilidad de permitir que la ciudadanía conozca las distintas experiencias que han marcado la historia nacional, incluso aquellas que generan incomodidad o desacuerdos.



¿Por qué los museos rechazan el retiro de objetos del Museo Nacional?

En su pronunciamiento, las instituciones sostuvieron que las obras de arte y los objetos de memoria representan experiencias, luchas y vidas que hacen parte de Colombia. Por ello, advirtieron que retirarlos de la mirada pública reduce las posibilidades de comprender la historia y las distintas realidades que conforman la sociedad.

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"Un museo tiene la responsabilidad de permitirnos conocer la complejidad de nuestra historia, incluso aquello que nos incomoda, nos enfrenta o nos cuesta reconocer, señalaron. Los firmantes también recordaron que la memoria no constituye un relato único ni definitivo. Por el contrario, se construye a partir de experiencias diversas, silencios, desacuerdos y transformaciones que deben tener espacio dentro de las narraciones que presentan los museos.



En ese sentido, defendieron la posibilidad de revisar las exposiciones y los relatos históricos, pero insistieron en que estos procesos deben desarrollarse mediante la investigación, los argumentos curatoriales y el diálogo público.



Para las instituciones, cuando una interpretación resulta insuficiente, la respuesta debe ser ampliar la investigación, reconocer sus limitaciones e incorporar otras voces, en lugar de excluir perspectivas.

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"Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás", afirmaron en la declaración.

ICOM Colombia también cuestionó la decisión

El pronunciamiento de los seis museos se suma al comunicado emitido por ICOM Colombia el 17 de octubre de 2026, después del retiro de objetos de la exposición permanente del Museo Nacional, ocurrido el pasado 15 de octubre.

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La organización informó que visitó las instalaciones del museo y constató que, pese a las circunstancias de ese día, las directivas y el personal de apoyo cumplieron los procesos, procedimientos y cuidados establecidos para el manejo de la colección.

ICOM Colombia expresó su respaldo a las directivas y al equipo de trabajo del Museo Nacional, así como a las demás entidades museales y de patrimonio cultural del país, para que continúen ejerciendo sus funciones con autonomía e independencia institucional.

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Sin embargo, manifestó su preocupación por las decisiones del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes que llevaron al retiro de las piezas. Según la organización, estas medidas generaron reacciones en la ciudadanía y en el sector cultural, además de inquietudes sobre la posibilidad de que se adopten decisiones similares en el futuro.

El organismo consideró que los museos deben mantener el control sobre sus contenidos y exposiciones, sin influencias políticas que puedan comprometer su misión. Para sustentar su posición, citó el Código de Ética del ICOM, que establece: "El órgano rector debe salvaguardar la integridad y la autonomía del museo y rechazar cualquier influencia que pueda comprometer su misión o sus valores".

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Las piezas relacionadas con movimientos feministas y LGBTIQ+

En su comunicado, ICOM Colombia también señaló que entre las piezas retiradas había algunas relacionadas con los movimientos LGBTIQ+ y feministas.

A partir de este aspecto, la organización recordó que el Código de Ética del ICOM establece que los museos deben promover la participación inclusiva, combatir la discriminación y garantizar espacios que permitan el diálogo entre públicos diversos.

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El documento también señala que las actividades educativas y las exposiciones deben fomentar la diversidad, la inclusión y el aprendizaje, además de funcionar como espacios para el intercambio cultural.

Por estas razones, ICOM Colombia consideró que la situación debía analizarse a la luz de los principios éticos que orientan el trabajo de los museos y de la necesidad de preservar su autonomía.

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El llamado a proteger la memoria histórica

Tanto los museos firmantes de la declaración como ICOM Colombia destacaron la importancia de preservar la memoria del país y garantizar que las instituciones culturales puedan desarrollar sus funciones de manera independiente.

ICOM Colombia recordó, además, las disposiciones de la Constitución Política de 1991 relacionadas con el acceso a la cultura, la libertad de expresión artística y la protección del patrimonio cultural de la Nación.

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La organización invitó a revisar la manera en que se evalúan los procesos museológicos en Colombia y manifestó su disposición a trabajar con museos y entidades estatales para establecer canales de diálogo y fortalecer la gestión cultural.

Por su parte, los seis museos de arte moderno insistieron en que los relatos históricos pueden revisarse y enriquecerse mediante nuevas investigaciones y perspectivas. Su declaración plantea que comprender el pasado requiere reconocer la diversidad de experiencias que lo componen, incluidas aquellas que han sido excluidas de las narraciones tradicionales.

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