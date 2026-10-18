¿Qué se sabe del atentado contra Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí? Las claves del caso

El atentado contra el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, dejó una víctima mortal de su esquema de seguridad y reavivó las alertas por la violencia que afecta a este municipio del Valle del Cauca. Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, las autoridades anunciaron una millonaria recompensa y medidas para reforzar la seguridad del exmandatario.



El caso también pone de nuevo la atención sobre las condiciones de orden público en Jamundí, donde las autoridades y organismos de derechos humanos han advertido sobre la disputa por el control territorial y los riesgos para la población civil.

Estos son algunos detalles de lo que se conoce hasta ahora del atentado:

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1. ¿Quién era Andrés Felipe López, fallecido en medio del atentado?

El ataque ocurrió durante la noche del viernes 16 de octubre en un establecimiento comercial del barrio La Esmeralda, en Jamundí. Durante el hecho fue asesinado Felipe López, integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que hacía parte del esquema de seguridad de Andrés Felipe Ramírez.



Tras lo ocurrido, el exalcalde publicó un mensaje en sus redes sociales en el que lamentó la muerte de su escolta y expresó su solidaridad con sus familiares.



“Estoy vivo de milagro”, afirmó Ramírez, quien describió la noche del ataque como “la noche más dura, dolorosa y confrontadora” de su vida. En su pronunciamiento, también pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido, reforzar la protección de las personas en condición de vulnerabilidad y ofrecer respuestas oportunas sobre el caso.



2. Ofrecen hasta $150 millones para identificar a los responsables

Una de las medidas anunciadas tras el atentado es una recompensa de hasta $150 millones para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables.

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió la colaboración de la ciudadanía y señaló que la información de la comunidad puede contribuir al avance de las investigaciones.

La mandataria también informó que se dispuso un grupo especializado para esclarecer los hechos. Según explicó, ha mantenido comunicación con mandos de la fuerza pública para hacer seguimiento al caso.

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Por ahora, la identidad de quienes perpetraron el ataque y sus posibles motivaciones no han sido establecidas públicamente en la información conocida. Las investigaciones deberán determinar quiénes participaron y qué circunstancias rodearon el atentado.

3. La Defensoría advierte sobre riesgos para la población

La preocupación por la seguridad en Jamundí no se limita al ataque contra el exalcalde. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales y los riesgos que esa situación representa para los habitantes.

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La entidad emitió la Alerta Temprana 023 de 2026, en la que señaló riesgos relacionados con homicidios selectivos, desapariciones forzadas, amenazas y atentados contra liderazgos sociales.

También alertó sobre la posibilidad de incursiones de otros grupos armados, un escenario que podría aumentar la exposición de la población civil a hechos violentos. La Defensoría pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones relacionadas con las amenazas y agresiones contra Ramírez y personas de su círculo político. Además, solicitó a la UNP evaluar de manera permanente las condiciones de riesgo de quienes ejercen actividades políticas.

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La entidad anunció que el martes 20 de octubre se realizará una sesión de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, en la que las autoridades competentes deberán definir acciones coordinadas frente a los riesgos identificados.

4. ¿Por qué Jamundí es tan disputado?

Otro elemento para entender el contexto del atentado es la ubicación de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, cerca de Cali y del norte del Cauca, y su conexión con corredores que conducen hacia el Pacífico.

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Durante una entrevista con Noticias Caracol, el analista en temas de seguridad Miguel Antonio Yusti explicó que el municipio tiene relevancia para la movilidad de economías ilegales.

Según su análisis, el control de la zona rural puede facilitar el movimiento de drogas, armas y dinero, además de influir sobre sectores cercanos a Cali. La conexión con el norte del Cauca y el Pacífico también convierte a la región en un punto de interés para los grupos armados ilegales.

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En ese contexto, las autoridades han señalado a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC, en relación con distintos hechos de violencia registrados en la zona. Sin embargo, la información hasta el momento aún no establece que este grupo sea responsable del atentado contra el exalcalde.

5. El control territorial y las economías ilegales, entre los retos de seguridad

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que, para mejorar la seguridad en Jamundí, se requieren acciones relacionadas con el control territorial, el combate a las economías ilícitas y la instalación de un batallón de alta montaña.

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La mandataria mencionó, entre las prioridades, enfrentar actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. También afirmó que la estructura Jaime Martínez ha afectado no solo a Jamundí, sino a Cali, Palmira y otros sectores del departamento.

Sobre el avance de los grupos armados, Toro sostuvo que la región enfrenta dificultades para recuperar el control territorial y dijo que las investigaciones deberán establecer quiénes están detrás del ataque contra Ramírez.

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