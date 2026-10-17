¿Quién era Andrés Felipe López? El escolta que murió en el atentado contra el exalcalde de Jamundí

Andrés Felipe López Gutiérrez, conocido popularmente como Pipe Sonata, fue el hombre de protección del exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, que murió tras recibir heridas de arma de fuego durante un atentado ocurrido en ese municipio del Valle del Cauca. Además de su labor como escolta, era reconocido por sus compañeros en redes sociales como amigo, fundador de un proyecto sindical y una persona comprometida con la defensa de los derechos laborales.



Su asesinato se registró en la noche del viernes 16 de octubre de 2026, en el barrio La Esmeralda de Jamundí. Según informó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, hacia las 9:20 p.m. dos personas que se movilizaban en motocicleta llegaron a un negocio familiar del exmandatario y dispararon. En medio de los hechos, López Gutiérrez resultó herido y fue trasladado al Hospital Piloto, donde posteriormente falleció.

La institución confirmó que el hombre cumplía funciones de escolta de Andrés Felipe Ramírez, quien salió ileso del ataque. Las autoridades señalaron que el caso se encontraba bajo investigación para identificar y capturar a los responsables.



¿Quién era Andrés Felipe López Gutiérrez?

De acuerdo con los registros en redes sociales, Andrés Felipe López Gutiérrez era oriundo de Santander de Quilichao, Cauca, y trabajaba en labores de protección. En un mensaje de despedida, la organización Asociación de Trabajadores Humanitarios Escoltas Nacionales y Afines a la Seguridad (ATHENAS) Regional Nariño lo recordó como compañero, amigo y fundador. Sus integrantes destacaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales y el aporte que hizo al proyecto sindical.

Publicidad

“Era un ser humano que construyó lazos de amistad, que creyó en la defensa de los derechos laborales y que aportó parte de su vida a este proyecto que hoy también lleva su esfuerzo, sus convicciones y sus sueños”, expresaron sus compañeros.



La organización también manifestó su indignación por el crimen y pidió que se adelante una investigación que permita esclarecer lo sucedido. “Su muerte merece una investigación seria, respuestas y justicia. Que este crimen no quede impune y que su familia pueda encontrar, al menos, la verdad y la justicia que tanto merece”, señalaron en el comunicado.



“Hoy no solo lloramos a un compañero; también levantamos nuestra voz para exigir justicia”, agregó el colectivo sindical, al insistir en que el asesinato no debe quedar en el olvido.

La UNP expresa sus más sinceras condolencias y profundo sentimiento por el asesinato de Andrés Felipe López Gutiérrez.



La entidad rechaza todo acto de violencia que atente contra la vida y la integridad de quienes contribuyen a la protección y seguridad de los demás. pic.twitter.com/OvcXLgjGNw — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) October 17, 2026

Publicidad

¿Qué se sabe del atentado en el que murió el escolta?

De acuerdo con el comunicado de la Policía, el ataque ocurrió en un negocio familiar del exalcalde Andrés Felipe Ramírez, en el barrio La Esmeralda de Jamundí. Dos personas que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y realizaron disparos, tras los cuales el escolta resultó herido.

López Gutiérrez fue trasladado al Hospital Piloto, donde falleció debido a las lesiones. Ramírez, por su parte, confirmó que se encontraba bien y se pronunció sobre la muerte de quien hacía parte de su esquema de protección. “Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro. Dios es generoso y también a una persona que dio su vida por mí”, manifestó el exmandatario.

Publicidad

Ramírez también describió al escolta como “una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia, de su comunidad”, y pidió una respuesta rápida de las autoridades para esclarecer el crimen.

El presidente De la Espriella se pronunció en redes sociales, por medio de un mensaje ordenó a la Policía Nacional que se investigue lo ocurrido. "Este crimen no quedará impune". Además, rechazó los hechos "Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP. Mi solidaridad con el exalcalde y con la familia del escolta asesinado"

Publicidad

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó a la Fiscalía y a la SIJIN de la Policía conformar un equipo especializado para identificar a los responsables. Además, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita su identificación y captura.