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“Estoy vivo de milagro”: habló exalcalde de Jamundí tras atentado en el que murió su escolta

Andrés Felipe Ramírez confirmó que se encuentra bien, lamentó la muerte de su escolta y pidió una respuesta rápida de las autoridades para esclarecer el ataque

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de oct, 2026
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“Estoy vivo de milagro”: habló exalcalde de Jamundí tras atentado en el que murió su escolta
“Estoy vivo de milagro" -
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El exalcalde de Jamundí, Valle del Cauca, Andrés Felipe Ramírez, se pronunció tras el atentado sicarial del que fue víctima y en el que murió uno de sus escoltas, quien recibió tres impactos de arma de fuego. En un mensaje compartido en redes sociales, el exmandatario aseguró que sobrevivió al ataque y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, reforzar la seguridad de las personas en situación de vulnerabilidad y dar una respuesta rápida frente a este hecho violento.

“Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro. Dios es generoso y también a una persona que dio su vida por mí”, manifestó Ramírez al referirse a lo sucedido.

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El exalcalde también dedicó unas palabras a los familiares del escolta que perdió la vida durante el ataque, a quienes expresó su solidaridad y agradecimiento por el sacrificio de su ser querido. En su pronunciamiento, Ramírez recordó al hombre que hacía parte de su esquema de protección y destacó tanto sus cualidades personales como su desempeño profesional.

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“Una persona ejemplar, un gran profesional, una persona amorosa de su familia, de su comunidad”, así fue como lo describió . Durante su mensaje, Ramírez también rechazó la violencia e insistió en la necesidad de que las autoridades actúen para esclarecer el atentado ocurrido en el Valle del Cauca.

“Y este país no puede perpetuar la violencia como la forma para resolver los conflictos”, afirmó. En ese sentido, pidió a las instituciones competentes avanzar en las investigaciones para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y adoptar medidas para proteger a quienes puedan estar expuestos a situaciones de riesgo.

Al finalizar su pronunciamiento, el exalcalde aseguró que se encontraba bien, aunque reconoció el impacto emocional que tuvo lo sucedido en su entorno familiar. También agradeció el respaldo de su equipo y manifestó su deseo de reencontrarse pronto con sus integrantes.

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¿Qué se sabe del atentado contra el exalcalde de Jamundí?

El ataque contra Andrés Felipe Ramírez fue informado por el senador Duvalier Sánchez, quien había sostenido una reunión con el exmandatario horas antes de los hechos. El congresista dio a conocer la situación a través de sus redes sociales y anunció que se movilizaría hacia Jamundí para verificar lo ocurrido y solicitar la intervención de las instituciones del Estado.

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De acuerdo con la información preliminar conocida, durante el atentado el escolta de Ramírez recibió tres impactos de arma de fuego y murió. Hasta los datos disponibles no se habían precisado las circunstancias completas del ataque ni la identidad de los responsables.

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El caso provocó reacciones de rechazo y llamados para que las autoridades adelanten las investigaciones correspondientes. El presidente De la Espriella se pronunció en redes sociales, por medio de un mensaje ordenó a la Policía Nacional que se investigue lo ocurrido. "Este crimen no quedará impune". Además, rechazó los hechos "Lamento profundamente el asesinato de Felipe López, integrante de la UNP. Mi solidaridad con el exalcalde y con la familia del escolta asesinado"

Mientras que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó a la Fiscalía y a la SIJIN de la Policía conformar un equipo especializado de alto nivel para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Además, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los autores del atentado.

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Por su parte, la Alcaldía de Jamundí manifestó sus condolencias a los familiares, seres queridos y compañeros de trabajo de Felipe López, mientras que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, expresó su solidaridad con Ramírez y solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar su esquema de seguridad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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