¿Recuerda Gallito Ramírez, novela que se convirtió en clásico de la televisión colombiana?

En medio de la celebración de los 70 años de la televisión colombiana, Caracol Televisión ha recopilado las imágenes de una historia contada en los clásicos de la pantalla de los años 80 que marcaron a toda una generación. Se destacan producciones como Gallito Ramírez.

¿Qué fue Gallito Ramírez?

En 1986 llegó a la televisión colombiana el que se convertiría en un clásico inolvidable, Gallito Ramírez, una telenovela protagonizada por Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco, y dirigida por Julio César Luna.

La trama se centraba en la vida de Javier, apodado como Gallito Ramírez, un humilde joven de pueblo que soñaba con ser un boxeador reconocido. La telenovela gira en torno al trasegar del protagonista y su amor inquebrantable de toda la vida por La Niña Mencha.

Fue una historia que se llevó múltiples reconocimientos y que significó el inicio de dos grandes artistas colombianos.

Agradecimiento con Gallito Ramírez

“Fue un momento increíble de mi vida, una gran oportunidad de trabajar con una generación de artistas y de gente de la televisión espectacular. Para mí fue una gran escuela y por todo lo que me pasó también en mi vida privada y en mi historia con Margarita. Muchos de esos actores hoy no están y yo los había visto como espectador desde mi casa; nunca se me había cruzado por la cabeza que un día iba a estar con ellos en el estudio”, contó emocionado Carlos Vives, protagonista de Gallito Ramírez.

Asimismo, Bruno Díaz, el antagonista de esta historia, recuerda con cariño la experiencia: “Salíamos a entrenar con Carlitos Vives y con Jimmy Bernal. Nos fuimos a la Liga de Boxeo en Bogotá a aprender cómo era que se boxeaba y entendimos lo que era un jab de izquierda y un recto de derecha”.

“Fue un personaje bastante lindo, bastante interesante y muy querido por Colombia”, sostuvo Víctor Hugo Ruiz, actor de la telenovela Gallito Ramírez.

Esta y otras joyas de la televisión colombiana como San Tropel, Quieta Margarita, Las Ibáñez, Lejos del nido, Calamar, Pero sigo siendo el rey, Música maestro y Caballo viejo, hacen parte del archivo de Caracol Televisión, un canal que ha acompañado a los televidentes durante generaciones enteras.

