¿UNGRD podría ser liquidada? Director Carlos Carrillo aclara la situación

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , Carlos Carrillo, director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, aclaró unas afirmaciones que hizo durante una entrevista radial en la mañana de este miércoles en relación a una supuesta liquidación de la UNGRD.

>>>¿Por qué carrotanques de La Guajira se pudren en parqueaderos? Director de UNGRD responde

“Esta mañana me preguntaban en una emisora de radio, una periodista decía y por qué entonces si tiene tantos problemas la unidad, porque yo estaba hablando del tema de los seguros, no se liquidaba. Y yo lo que dije, y lo vuelvo a repetir aquí, es que esa es una decisión que solo puede tomar el presidente, es una decisión que no puedo tomar yo. Yo no estoy facultado para liquidar la unidad, es el señor presidente quien está facultado para eso”, aseguró.

¿Existe una posibilidad de liquidar la UNGRD?

No obstante, el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres también se refirió a una publicación que el presidente Gustavo Petro hizo en la red social X, en donde habla de una reforma estructural en la que se viene trabajando dentro de la UNGRD.

Publicidad

“Y eso es así, estamos trabajando en una reforma estructural en la entidad y dentro de esas reformas pues existiría la posibilidad también de liquidarla”, remarcó.

En ese orden de ideas, Carlos Carrillo fue enfático en señalar que la gestión del registro no puede quedar huérfana ni siquiera un solo día.

Publicidad

“Entonces, si la UNGRD se liquida o desaparece, tiene que asumir sus funciones otra entidad del Estado de forma inmediata”, apuntó.

Por lo tanto, el funcionario indicó que hay varios caminos y que vienen trabajando en eso.

“Pero pues más allá del titular de una posible liquidación, creo que aquí lo que tenemos que empezar a discutir es cuál podría ser el camino para que, si desapareciera la UNGRD, pues no quedara huérfana la gestión del riesgo en el país”, concluyó.

Vea la entrevista del director de la UNGRD con Noticias Caracol en vivo aquí:

Publicidad

>>>Así están los carrotanques de la UNGRD en La Guajira: entre maleza y con llantas pinchadas