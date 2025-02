Universitarios denuncian demoras en giros del Icetex: algunos no han podido continuar sus carreras

Jóvenes universitarios que dependen del crédito del Icetex para sus estudios denuncian incumplimientos y demoras en los giros; una situación que ha llevado a que varias universidades impidan que muchos estudiantes continúen con sus carreras.

Una de las situaciones más graves que se están presentando para los jóvenes que dependen de este tipo de créditos del Icetex tiene que ver con la suspensión temporal o el aplazamiento de sus semestres universitarios, e incluso de sus prácticas profesionales.

Representantes de universidades aseguran que la deuda acumulada de 400.000 millones de pesos que Icetex tuvo al cierre de 2024 con algunas instituciones educativas ya fue saldada en un 90%, faltan pocos recursos y eso les da tranquilidad, pero están pidiendo mayor agilidad por parte del Gobierno nacional.

Por otro lado, otros jóvenes quedaron en lista de espera para un crédito en 2025. No pudieron ingresar a las universidades por la reducción de estos créditos y otros se quedaron sin su bono de sostenimiento para abarcar gastos de alimentación y de transporte.

Para muchos jóvenes, el Icetex es la única alternativa para pagar sus estudios universitarios.

Angélica, una de las jóvenes que se ha apoyado en el Icetex, ha financiado su carrera de Medicina durante 5 años y hoy tiene suspendido su último semestre y prácticas por cuenta de los retrasos de la entidad con los desembolsos a su universidad.

“La universidad me ayudó mientras Icetex pagaba, pero ya para este momento estoy en mi último año y me dijeron que ya por el problema con el Icetex ellos no me podían seguir dejando estar en la carrera”, señaló Angélica.

La estudiante de Medicina tuvo que interponer una tutela y enviar una carta a la entidad solicitando ayuda.

“Si ellos nos ofrecen un crédito desde el inicio, pues todos estamos pendientes de que ese crédito es el que nos ayudará a terminar nuestra carrera”, complementó la estudiante.

Pero no solo la situación es difícil para jóvenes con créditos antiguos. Algunos tienen en el limbo el bono de sostenimiento y otros están en lista de espera para acceder a un crédito.

Santiago Loaiza es otro beneficiario del Icetex. Él no ha recibido su bono de sostenimiento: “Han tenido un poco de retraso frente al giro de sostenimiento y este, por lo menos en mi caso, como el de muchas personas, es bastante importante puesto que es una ayuda para mis transportes”.

Armando Álvarez, también estudiante, se pronunció sobre su dificultad con Icetex: “Es frustrante y muy triste porque se nos cierran las puertas. Es una carrera que uno sueña, que a uno le gusta. De hecho, hasta los mismos docentes en la universidad le dicen a uno: ‘ven, continúa. Busca la manera’”.

Las asociaciones que representan a universidades y estudiantes aseguran que ha avanzado el giro de recursos, pero a paso lento, y que, además, hubo una reducción significativa de los créditos para 2025.

“El año pasado, en el 2024, los créditos que se ofrecieron por el Icetex fueron superiores a los 50.000, y este año el Gobierno ha decidido no hacer una oferta superior a 10.000 créditos; 5.000 de los cuales serán en el primer semestre”, explicó Óscar Domínguez, director de la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun.

“Hoy no tenemos una salida. Hoy el Ministerio casi que nos dejó en visto a los jóvenes. Nosotros desde el año pasado advertimos que esto iba a pasar. Casi que se los advertimos, que se los veníamos diciendo. Le dijimos al ministro: venga, no nos sirve que usted nos haga un trino diciendo que va a volver esto en un banco de primer nivel, cuando no nos solucionan los problemas estructurales de Icetex”, adujo María José Castañeda, representante de estudiantes Acrees.

Los jóvenes piden respuestas eficientes para continuar con sus carreras profesionales.

¿Qué dice el Ministerio de Educación sobre las denuncias de incumplimientos por parte del Icetex?

Noticias Caracol buscó respuestas desde Icetex, pero no fue posible la comunicación con su nuevo presidente.

El que sí respondió fue el Ministerio de Educación, que ha dicho que ya fueron girados más del 90% de los recursos y van a entrar a mirar qué es lo que está pasando en ese proceso de traslado de los recursos a las universidades.

El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, se comprometió a observar estos casos denunciados por Noticias Caracol y a buscar soluciones puntuales para estos jóvenes.

“En el mes de diciembre habíamos girado 1.4 billones, lo cual equivale al 89% de ese presupuesto y en el mes de enero también continuamos con ese compromiso por una cifra de 138.000 millones de pesos. Entraremos también a revisar los casos particulares que desde este medio periodístico se han recopilado, pero con una información también muy clara: los recursos del Icetex correspondientes al año pasado y los casos que se están enunciando corresponden a un porcentaje pequeño de los beneficiarios, y que el 3% de los recursos que están pendientes por giro, que se realizarán durante el mes de febrero, no tienen que ser tampoco ningún impedimento para que los jóvenes puedan acceder a su derecho a la educación superior”, aseguró Moreno.

Lo cierto es que hubo una reducción significativa en esos nuevos créditos para este 2025 y la razón que entrega el Ministerio de Educación es que ha tenido que redistribuir los recursos y priorizar para 2025 la gratuidad en la matrícula con una inversión cercana a 1.6 billones de pesos.