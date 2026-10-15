Vendaval en Funza dejó 251 viviendas afectadas: anuncian entrega de tejas y atención a familias

El vendaval que afectó a Funza, Cundinamarca, durante la tarde del miércoles 14 de octubre dejó daños en 251 viviendas, principalmente por la pérdida de tejas y cubiertas. De acuerdo con el balance entregado por la alcaldesa Jeimmy Villamil a Noticias Caracol, la emergencia impactó a más de 300 hogares y cerca de 1.000 personas, varias de las cuales enfrentan dificultades para recuperar las condiciones de habitabilidad de sus casas. La situación se complicó después de que, tras las fuertes ráfagas de viento, se registrara un aguacero que afectó las viviendas que habían quedado sin techo. El ingreso de agua ocasionó daños adicionales en algunos hogares y en los objetos que permanecían en su interior.

Desde entonces, la mandataria municipal, junto con los equipos técnicos y de atención de emergencias, recorre los sectores afectados para establecer la magnitud de los daños y conocer las necesidades de cada familia. Las visitas incluyen un censo casa a casa que permitirá determinar qué tipo de asistencia requiere cada hogar y cuáles viviendas necesitan intervenciones prioritarias. "Los hogares necesitan recuperar techos y cubiertas", indicó la funcionaria.

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Funza necesita 1.800 tejas para reparar las viviendas afectadas por el vendaval

La pérdida de cubiertas es una de las principales consecuencias de la emergencia. Por esta razón, la Administración Municipal anunció que dispone de más de 1.000 tejas para comenzar las labores de recuperación de las viviendas. Sin embargo, de acuerdo con el balance entregado por la alcaldesa, la necesidad estimada asciende a 1.800 tejas, además de los materiales necesarios para realizar las reparaciones. La entrega de estos elementos busca permitir que las familias comiencen a recuperar los techos y reducir la exposición de sus hogares a nuevas lluvias.



La distribución de la ayuda hace parte de las acciones que se adelantan mientras continúan las visitas para identificar los daños. La valoración permitirá establecer qué reparaciones requiere cada inmueble y determinar si algunas familias deben abandonar temporalmente sus viviendas para facilitar los trabajos, pues equipos también evalúan las pérdidas materiales ocasionadas por el vendaval y por el agua que ingresó a las casas después de que los techos resultaran afectados. El objetivo, según la Administración Municipal, es establecer las necesidades de los hogares y avanzar en una respuesta que permita atender los daños identificados.



Alcaldía dispone de un equipo de 30 psicólogos para acompañar a familias afectadas

Además de las reparaciones materiales, la Administración Municipal dispuso de cerca de 30 psicólogos que recorren las zonas afectadas para prestar apoyo psicosocial a las personas que lo necesiten. La atención busca acompañar a quienes experimentaron afectaciones emocionales o en su salud mental como consecuencia de lo ocurrido. Las visitas también permiten identificar situaciones que requieren seguimiento y orientar a las familias de acuerdo con sus necesidades. La pérdida de parte de sus viviendas y los daños en sus pertenencias se sumaron a la incertidumbre de los habitantes sobre las condiciones en las que podrán permanecer en sus hogares.



Los reportes conocidos después de la emergencia mencionaron afectaciones en varios sectores del municipio. Entre los barrios señalados por los habitantes se encuentran México, Nueva Gerona, Furatena, Villa Olímpica, Samarkanda, El Hato, Serrezuelita y Bellizca. En estos lugares se reportaron daños relacionados con las fuertes ráfagas de viento, entre ellos desprendimientos de tejas y afectaciones en las cubiertas de las casas. También hubo reportes de árboles caídos y daños en elementos de las redes eléctricas. El coliseo municipal fue otro de los puntos que presentó afectaciones, con desprendimientos de tejas y rotura de vidrios.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL