VIDEOS | Fuerte vendaval en Funza dejó varias viviendas destechadas: barrios afectados

Un fuerte vendaval sorprendió a los habitantes de Funza, Cundinamarca, durante la tarde de este miércoles 14 de octubre y provocó afectaciones en varias viviendas del municipio. Videos registrados por residentes y difundidos a través de redes sociales muestran las consecuencias de la emergencia, que dejó casas destechadas y generó preocupación. De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, uno de los sectores impactados fue el barrio México, donde los habitantes dieron aviso sobre los daños ocasionados por las fuertes ráfagas de viento.



La situación generó preocupación entre los residentes por los daños materiales y por las condiciones de riesgo que quedaron después del vendaval. Según uno de los reportes compartidos por habitantes de la zona, varios cables de alta tensión quedaron tendidos en el suelo, una situación que podría representar un peligro para peatones, conductores y personas que viven cerca de los puntos afectados. Ante este panorama, es importante que las personas eviten acercarse a los cables caídos o intentar manipularlos.

#CUNDINAMARCA. Un fuerte vendaval azotó el barrio México en el municipio de Funza durante la tarde de este 14OCT, dejando varias viviendas destechadas. Los mismos habitantes del sector registraron la emergencia en video a través de redes sociales.



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Estos son los barrios afectados por el vendaval en Funza

Los reportes ciudadanos señalan afectaciones en varios sectores de Funza. Entre los barrios mencionados se encuentran:



México.

Nueva Gerona.

Furatena.

Villa Olímpica.

Samarkanda.

El Hato.

Serrezuelita.

Bellizca.

En estos puntos se han reportado consecuencias asociadas a los fuertes vientos. Sin embargo, mientras se conocen más detalles de la emergencia, está pendiente establecer el número total de viviendas afectadas y la magnitud de los daños materiales.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL