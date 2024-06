Víctima de explosión en Pereira no logró salvar la vida de su papá: "Lo cogió el fuego"

En la ciudad de Pereira ya son tres las personas fallecidas tras la explosión de un carro cargado con gas propano. La onda expansiva afectó varias viviendas que tendrán que ser demolidas. Noticias Caracol habló con uno de los sobrevivientes de la tragedia.

El hombre, identificado como David Silva, se ve en cámaras de seguridad corriendo por su vida tras las dos explosiones que se registraron en la zona residencial de la Avenida del Río, en la capital de Risaralda.

Tras la primera detonación, David corrió y la segunda lo lanzó lejos. Tras el estallido, se ven tapas de alcantarillas que salieron a volar por la onda expansiva.

Sin embargo, en medio de la emergencia, no le pudo salvar la vida a su papá.

“Yo vi la explosión allá y jalé a mi papá, pero como él no podía correr por la rodilla, no alcanzó y lo cogió el fuego. A mí me alcanzó a coger y me mandó para los lados”, mencionó la víctima.

Aún con las llamas en el cuerpo, David intentó auxiliar a su padre, un hombre de 53 años, quien alcanzó a ser llevado a un centro médico.

“Mi papá falleció. No aguantó la cirugía, desgraciadamente, y murió”, indicó David.

Las causas de la explosión están siendo investigadas por las autoridades. Camilo Ballesteros, comandante del Cuerpo de Bomberos de Pereira, mencionó que “al momento de estar montando este cilindro de gas sobre una cama baja, una de las válvulas de drenaje se rompió a causa de un obstáculo que tenía, lo cual generó el escape de gas propano”.

Las autoridades informaron que otros doce heridos permanecen hospitalizados.

Alejandro Gaviria, gerente del hospital San Jorge de Pereira, informó que “como consecuencia de la gravedad de las lesiones, hasta el momento han fallecido tres personas: el señor Silva Cano, de 54 años, que fue la primera persona que murió por quemaduras en la parte corporal. Mari Arcila, de 82 años, que presentaba el 80% del cuerpo con quemaduras. Y la señora Adriana del Socorro Hoyos, de 61 años”.

