Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena, exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial, fue detenido por la Guardia Civil española en Tenerife. El exmandatario tenía circular roja de Interpol por el presunto abuso sexual de una niña de 8 años. Noticias Caracol conoció en exclusiva la denuncia que interpuso la mamá de la víctima. (Lea también: ¿Cómo es el caso por el que capturaron a Carlos Caicedo en España? Habla abogado de las víctimas)



El político, de 60 años, llegó el 26 de noviembre a la isla como turista, según pudo conocer la agencia Efe. Tras completar los trámites de registro en un hotel, las fuerzas de seguridad comprobaron que había una orden de detención activa que ejecutaron un día después. Se trataba de una notificación roja de Interpol para hacer efectiva una orden de captura expedida el pasado 9 de septiembre por los delitos de "demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento", según confirmado la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las fuentes de la investigación citadas, el detenido declarará el sábado 28 de noviembre por videoconferencia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, que deberá decidir sobre su situación y sobre el inicio de un posible procedimiento de extradición.



“Como pude, logré salir del apartamento con mi hija”

En el documento al que tuvo acceso Noticias Caracol, la mamá de la víctima relató que en julio de 2023, ella y su hija fueron invitadas por parte de Carlos Caicedo a un apartamento en Santa Marta y, en horas de la noche, el exgobernador le pidió a la mujer ir a comprar comida. Sin embargo, ella se negó, al parecer, por el estado de alteración en el que supuestamente se encontraba el político.

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"Caicedo me exigió que lo dejara hablar a solas con mi hija menor para él preguntarle qué le estaba ocultando, y me ordenó permanecer en la habitación. Al percibir la situación extraña, no permanecí en la habitación ni siquiera un minuto, pues la situación me generó desconfianza inmediata", declaró.



Al salir a buscar a su hija, la mujer narró que evidenció el presunto abuso sexual por parte de Carlos Caicedo contra la niña, que para la época tenía 8 años. Noticias Caracol se abstiene, por respeto a la víctima, a su familia y a la audiencia, describir lo que dice textualmente la denuncia de la mujer, que afirmó que tras lo ocurrido discutió con el político. "(...) Durante esa discusión, Caicedo intentó agredirme sexualmente. Como pude, logré salir del apartamento con mi hija y ambas esperamos en la recepción del edificio hasta aproximadamente las cuatro de la madrugada, momento en que tomamos transporte desde el sector de Irotama para regresar a nuestra casa", señaló.



Meses después inició una persecución en contra de la mujer, que desencadenó en graves amenazas que la llevaron a salir de Santa Marta junto a la niña y radicarse en otra ciudad, aseguró la mujer y así lo ratificó el abogado de la familia, Julián Quintana, en entrevista con Noticias Caracol en vivo. Manifestó que su cliente le entregó “chats, audios, conversaciones, además testimonios de la niña, testimonios de amigas de la niña, testimonios de la rectora del colegio, entre otras cosas. Nos dimos cuenta de que estábamos ante un caso aberrante de cómo un gobernador utilizando su poder esclavizaba niñas para esos deseos sexuales. Esto lo pusimos en conocimiento inmediatamente de la Fiscalía, y la Fiscalía no solamente se quedó en estas evidencias, fue más allá, se trasladó hasta la ciudad de Santa Marta, verificó, corroboró y algo muy importante, Medicina Legal también confirmó las denuncias. Además, no es el único caso. Hay más niñas, hay más madres que quieren denunciar. Lamentablemente las amenazaron de muerte y por eso decidieron no contar su caso ante la justicia. En este caso, en concreto, nuestra niña, que en su momento tenía 8 años -hoy tiene 11-, le tocó salir corriendo de Santa Marta producto de las amenazas”.

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Incluso reveló que “yo me he entrevistado con tres víctimas directas que me han mostrado evidencias que están en su poder. Lamentablemente están aterrorizadas, fueron amenazadas”.

En la misma denuncia, la mamá de la víctima relató las consecuencias psicológicas que ha sufrido su hija, producto del presunto abuso:

A lo largo de estos años mi hija ha presentado bajo rendimiento escolar, episodios de agresividad, autolesiones (rascarse y arañarse la piel hasta dejar marcas), destrucción de objetos (incluyendo un teléfono celular), gritos y crisis emocionales (...) Mi hija también ha expresado en momentos de crisis frases relacionadas con ‘lo que Caicedo me hizo’ y en ocasiones me culpa por los hechos

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Carlos Caicedo deberá responder en Colombia por delitos como demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. El exgobernador también enfrenta una condena de 9 años y 9 meses de cárcel por contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

CON REPORTERÍA DE CATALINA VARGAS

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL