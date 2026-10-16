Vigilante de Pereira se volvió viral al mostrar su emprendimiento de postres: esta es su historia

La historia de Luis Alfonso Torres, un vigilante de 24 años que vive en Pereira, Risaralda, se viralizó en redes sociales tras publicar un video en el que muestra el esfuerzo que implica sacar adelante sus dos proyectos: trabajar como vigilante y emprender con la venta de postres.

En la grabación, el joven cuenta que algunas personas le decían que, por ser vigilante, no podría emprender. Sin embargo, decidió seguir adelante con su negocio y demostrar que no se avergüenza de su trabajo.

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El video llamó la atención de varios usuarios, quienes conocieron la historia de este joven que divide sus días entre la vigilancia y la preparación de postres. La publicación también tuvo un efecto en su emprendimiento: "los pedidos aumentaron" y su negocio, llamado Luis Postres, comenzó a recibir más atención.



En entrevista con Noticias Caracol, Torres contó cómo empezó esta iniciativa, qué ha pasado desde que publicó el video y cuáles son sus planes para el futuro.

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De la vigilancia a su emprendimiento de postres

Luis lleva cerca de un año trabajando en su emprendimiento. Vive solo y se encarga de preparar los productos que vende, una actividad que comenzó de manera empírica y que fue fortaleciendo con el apoyo de su familia, especialmente de su madrastra.

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Según explicó, ella fue quien le enseñó los conocimientos básicos de repostería y le ayudó a dar sus primeros pasos en la preparación de postres. Con el tiempo, el joven fue adquiriendo experiencia y organizando su negocio para atender a sus clientes.

Actualmente, ofrece distintas preparaciones, entre ellas postres de Baileys, chocolate con maracuyá y tres leches de café con Baileys. Antes de que el video se hiciera viral, vendía alrededor de 20 a 30 postres al día. Después de la publicación, los pedidos comenzaron a aumentar.

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El video llegó a la administración de su trabajo

La difusión del video también tuvo consecuencias en su empleo como vigilante. Según contó durante la entrevista, la publicación llegó a manos de la administradora del lugar donde trabaja, quien le manifestó que no podía seguir haciendo ese tipo de contenido allí. “Fue tan viral que ya llegó a manos de la administradora el video y me dijeron que eso no se podía seguir haciendo”, relató el joven.

También, en medio de esta situación, se han presentado quejas de algunas personas que viven en el lugar donde trabaja.

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¿Cómo combina la vigilancia con la venta de postres?

Torres trabaja como vigilante de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Cuando termina su turno, dedica las noches a preparar los postres que venderá al día siguiente. Además de elaborar los productos, el joven sale a entregarlos a sus clientes y aprovecha sus descansos para recorrer las calles, ofrecer sus preparaciones y dar a conocer Luis Postres.

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Aunque por ahora combina dos actividades, Luis tiene claro qué quiere lograr con su negocio. Su objetivo es dedicar más tiempo a la preparación y venta de postres y, más adelante, tener un establecimiento propio. “Mi mayor sueño es algún día poder montar mi local de Luis Postres”, expresó.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO