Anuncian medidas para controlar precios de tiquetes aéreos cuando haya emergencias

La Aeronáutica Civil anunció medidas para controlar el precio de los tiquetes aéreos cuando se presenten emergencias en Colombia, tales como derrumbes o bloqueos que afecten la movilidad de las personas.



La decisión se toma ante las quejas que se han presentado por parte de usuarios por los elevados pagos que deben hacer cuando su única alternativa para viajar es el transporte aéreo.

Según la Aeronáutica Civil, el precio que rija el día anterior de la emergencia es el que se debe mantener y, además, se debe establecer un rango de promedios.

El coronel José Luis Avendaño, subdirector de la Aerocivil, explicó cómo se aplicaría la tarifa en los tiquetes aéreos.

“Por ejemplo: un tiquete a Villavicencio el día de ayer costaba 400 mil pesos y ocurre una emergencia el día de hoy, esa tarifa no podrá ser superior a 400 mil pesos. Pero no solo eso, la tarifa deberá mantenerse dentro del rango de un promedio de la tarifa mínima y la tarifa máxima. Es decir, los operadores no podrán vender todo el tiquete o todos los tiquetes al valor máximo, tendrán que mantenerse dentro del promedio que tiene la tarifa”, enfatizó.



Algunas aerolíneas han designado a la IATA -Asociación Internacional de Transporte Aéreo- para revisar la resolución y poder emitir un comunicado conjunto.



Entre tanto, María Lara, gerente de asuntos corporativos de Latam, expresó que “lo más importante es que este mecanismo sea claramente temporal, con unas reglas claras de vigilancia y que no se convierta en una medida permanente o estructural de control de precios”.

En caso tal de incumplimiento en los costos de los tiquetes aéreos, la Aerocivil asegura que se puede dar lugar a sanciones como suspensión de la ruta aérea o suspensión temporal de la licencia de operaciones.