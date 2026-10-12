Baloto y Revancha: consulte los números ganadores de este lunes 12 de octubre de 2026

Baloto es uno de los juegos de azar de mayor reconocimiento en Colombia y cada sorteo despierta el interés de quienes buscan acertar la combinación ganadora y llevarse el acumulado anunciado por el operador. Este lunes 12 de octubre de 2026, los jugadores podrán consultar los resultados de la jornada una vez termine el sorteo y se publiquen los datos oficiales.

De acuerdo con el calendario del operador, Baloto tiene sorteos los lunes, miércoles y sábados. La consulta de esta fecha debe incluir tanto la combinación principal como la información de Revancha, para quienes hayan participado en esa modalidad.

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¿Cuáles son los números ganadores de Baloto hoy?

Números principales: [PENDIENTE]

Superbalota: [PENDIENTE]

Resultado de Revancha: [PENDIENTE]

Acumulado anunciado: $14.800 millones para Baloto y para Baloto Revancha $2.800 millones

¿A qué hora se conocen los resultados?

De acuerdo con el sitio oficial, los sorteos de Baloto se realizan los lunes, miércoles y sábados, en una franja aproximada entre las 11:00 p. m. y las 11:15 p. m. La hora puede consultarse en los canales oficiales del operador.



¿Dónde verificar los números de Baloto?

Los resultados deben comprobarse en el verificador oficial de Baloto. Allí se puede consultar la información publicada para cada sorteo. Compare la combinación de su apuesta con los números publicados y verifique por separado la modalidad en la que participó. Si jugó Revancha, no dé por válida la combinación de Baloto para esa segunda modalidad: cada resultado debe revisarse de manera independiente.



Los acumulados y premios deben confirmarse con el operador, pues pueden variar según el sorteo y las reglas aplicables. Si cree que ganó, conserve su comprobante y consulte los procedimientos oficiales para reclamar el premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.