Caribeña Día hoy, 18 de octubre: consulte el número ganador y la quinta cifra

Caribeña Día es un juego de chance de gran popularidad en Colombia, con especial arraigo en los departamentos de la región Caribe. En esta modalidad, los participantes eligen una combinación de cuatro cifras y, tras la realización del sorteo, pueden contrastar sus tiquetes para verificar si resultaron afortunados. El sistema también contempla la extracción de una quinta cifra para atender a las distintas variantes de apuestas vigentes.

Este domingo 18 de octubre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de Caribeña Día. Los apostadores y seguidores del juego pueden consultar en esta nota el avance del sorteo y los detalles clave para la verificación de sus boletos.

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Resultado de Caribeña Día del 18 de octubre de 2026

Números ganadores: 3535

Quinta: 4

Tras la realización del sorteo vespertino de este domingo, las cifras extraídas entran en un proceso de validación con los operadores y canales oficiales de difusión del chance. La combinación ganadora se incorporará a este reporte una vez se complete la confirmación correspondiente.



¿A qué hora se realiza el sorteo de Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se programa de manera habitual a las 2:30 p. m., hora colombiana. Las combinaciones resultantes se transmiten y publican a través de los portales autorizados y las redes de distribución del juego.



Al confirmarse la secuencia, los apostadores deben validar tanto las cuatro cifras principales como la quinta cifra según la modalidad jugada en su tiquete oficial.

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¿Cuál fue el resultado anterior de Caribeña Día?

El resultado oficial publicado correspondiente a la jornada previa del sábado 17 de octubre de 2026 registró los siguientes números:

Número ganador: 7881.

7881. Quinta cifra: 1.

1. Fecha: sábado 17 de octubre de 2026.



Estas cifras forman parte de los registros históricos de los sorteos del chance en la región.

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¿Cómo consultar los resultados de Caribeña Día?

Para verificar los premios, los participantes deben comparar los números de su tiquete físico o digital con los resultados publicados por la red oficial. Para hacer efectivo cualquier cobro de incentivos, es indispensable que el boleto esté en perfecto estado y se presente el documento de identidad en los puntos autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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