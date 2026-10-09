Caribeña Noche hoy 9 de octubre: número ganador y quinta balota del sorteo

Caribeña Noche es uno de los juegos de chance que se realizan en Colombia y que les permite a los participantes apostar por combinaciones numéricas para obtener premios, según la modalidad elegida. Este viernes 9 de octubre, el juego tiene programada una nueva jornada nocturna.

El sorteo anterior, realizado el jueves 8 de octubre, dejó como resultado el número 4746 y la quinta balota 2. Para este viernes, los jugadores deben esperar la publicación de la nueva combinación ganadora y comprobar sus tiquetes con los datos oficiales. El resultado de cada jornada incluye cuatro cifras y una quinta balota, que también debe revisarse al momento de verificar la apuesta.

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Estos son los datos del sorteo de Caribeña Noche de este viernes:

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

Número del sorteo:

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados deben completarse una vez finalice el sorteo y se confirme la información oficial. Mientras tanto, es importante no confundir las cifras de esta jornada con las del sorteo anterior.



¿A qué hora juega Caribeña Noche hoy?

Caribeña Noche realiza habitualmente sus sorteos a las 10:30 p. m. de lunes a sábado. Los domingos y festivos, el horario puede cambiar, por lo que se recomienda consultar la programación vigente.

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La transmisión de los sorteos se realiza a través de Telecaribe. Después de la jornada, los resultados pueden consultarse en los canales oficiales y en los portales que publican las cifras ganadoras.

Si el resultado todavía no está disponible, lo recomendable es esperar a que finalice el sorteo y se confirme la combinación. De esta manera, los jugadores pueden verificar sus apuestas con información actualizada.

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¿Cómo consultar los resultados de Caribeña Noche?

Para comprobar si una apuesta resultó ganadora, es necesario comparar el número registrado en el tiquete con las cifras oficiales del sorteo. También se debe revisar la quinta balota cuando corresponda a la modalidad jugada.

Los resultados pueden consultarse a través de los canales de información del operador y en los puntos de venta autorizados. También se puede revisar el portal de resultados de Caribeña Noche, que publica el histórico de las combinaciones ganadoras.

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Si encuentra una coincidencia, conserve el tiquete original y consulte los requisitos para reclamar el premio. El procedimiento depende del valor reconocido y de las condiciones establecidas por el operador.

La recomendación es verificar siempre los resultados antes de dar por ganadora una apuesta y utilizar canales autorizados para realizar cualquier trámite relacionado con el cobro. El resultado de Caribeña Noche de este viernes 9 de octubre de 2026 se actualizará una vez se publique la combinación oficial. Los jugadores podrán consultar el número ganador, las últimas cifras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas coinciden con las de la jornada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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