Casi 13 millones de trabajadores se quedarán sin prima de diciembre en Colombia: ¿por qué?

Pese a que 10 millones de colombianos están recibiendo su prima de diciembre por estos días, hay más de 13 millones de personas que no tienen esa bonificación económica. ¿Qué pasa con ellos?, ¿cómo se la rebuscan? Les contamos.

¿Qué es la prima de diciembre?

La prima de diciembre es un beneficio laboral obligatorio en Colombia, destinado a todos los trabajadores con contrato formal. Este pago adicional, equivalente a 15 días de salario por cada semestre trabajado, se realiza en dos partes: la primera mitad se paga a más tardar el 30 de junio y la segunda mitad por tarde el 20 de diciembre.

El cálculo de la prima de diciembre se basa en el salario mensual del trabajador y los días trabajados durante el semestre. La fórmula utilizada es: prima = (días trabajados ÷ 360) x salario mensual. Por ejemplo, si un empleado ha trabajado todo el año y su salario mensual es de 2 millones de pesos, su prima de diciembre será de 1 millón de pesos.

Casi 13 millones de trabajadores en Colombia no reciben prima de diciembre

La prima de diciembre es el salvavidas económico para muchos colombianos. Con ese dinero, ajustan sus bolsillos en diciembre y aprovechan para comprar regalos, ropa, pagar deudas, viajar e incluso ahorrar. Sin embargo, cerca de 13 millones de trabajadores no tendrán ese ingreso adicional por ser independientes, pertenecer al mercado informal o por su tipo de vinculación laboral.

“En mi caso no recibo. Yo soy comerciante independiente, dueña de mi local, entonces no recibo ninguna prima navideña”, expresó Solangie Castillo, trabajadora independiente.

Aunque hay algunas personas generosas que conocen esa situación.

“Hay clientes que le dejan alguna platica a uno o le traen algún presente. A mí sí me ha pasado que mis clientes me consienten”, contó María Lucía Espinel, trabajadora independiente.

El caso de los taxistas es particular. Algunas alcaldías deciden cada año si ellos pueden hacer un cobro adicional para asegurar su prima navideña. A pesar de esto, la mayoría de ciudades no tienen reglamentada esa bonificación.

“En realidad es bien importante, pero es difícil, porque cómo con esta independencia nunca se ve. La verdad es un poco envolatada para nosotros”, manifestó Daniel Guzmán, taxista.

Finalmente, hay otro tipo de trabajadores independientes que incluyen en las tarifas de sus servicios el monto adicional para recoger la prima navideña.

“Nosotros por lo general manejamos un precio estándar, pero cuando llega diciembre hacemos un topecito más arriba del corte para así poder brindarle la prima navideña a los que trabajan conmigo”, explicó Cristian David Monterrosa, barbero.

En Colombia, de las 22.800.000 personas que están empleadas, cerca del 55% se encuentra en la informalidad, es decir, que solo 10 millones reciben su prima navideña.

