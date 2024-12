Cuide su prima de fin de año: consejos para no ser víctima de los ladrones

En diciembre se incrementan los movimientos financieros con la llegada de las festividades y el pago de la prima de fin de año. La Policía Nacional da algunas recomendaciones para evitar ser robado.

Si necesita sacar plata de cajeros electrónicos o sucursales bancarias, recuerde que La Policía presta el servicio de acompañamiento, para esto debe comunicarse con el número telefónico 123 o manifestarle al funcionario de la entidad financiera que le facilite el contacto.

Antes de usar un cajero electrónico verifique que este no tenga elementos extraños, no acepte ayuda de terceros, no preste su tarjeta electrónica a personas desconocidas ni suministre datos personales, números de cuenta ni dé la clave. En lo posible, intente ir acompañado a retirar el dinero y hágalo en un lugar que le brinde mayor seguridad.

Dentro de las entidades bancarias esté atento a cualquier persona o movimiento sospechoso e informe oportunamente a las autoridades. No entregue dinero o documentos a personas fuera de la ventanilla.

Siga estas recomendaciones si va a hacer compras electrónicas



Si va a realizar compras por internet, hágalo desde un computador o dispositivo confiable y verifique que la conexión sea segura. Revise la reputación del sitio e ingrese directamente a la página del banco o del establecimiento comercial y nunca lo haga a través de enlaces o correos electrónicos.

Cuando necesite transportarse en vehículos de servicio público, identifique las placas del mismo y compártasela a otra persona de confianza.