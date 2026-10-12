¿Cayó su número? Consulte el resultado de Caribeña Día de hoy 12 de octubre de 2026

Caribeña Día es un juego de chance popular en Colombia en el que los participantes apuestan por combinaciones de cuatro cifras. Este lunes 12 de octubre de 2026 se realiza un nuevo sorteo, y los jugadores están pendientes de conocer el número ganador y la quinta cifra para comprobar sus apuestas.



Resultado de Caribeña Día del 12 de octubre de 2026

El sorteo de Caribeña Día de este lunes 12 de octubre de 2026 corresponde a la edición 4282. La publicación consultada indica que el resultado se conocerá después de la realización del sorteo, programado habitualmente para las 2:30 p.m.

Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: pendiente de publicación.

Quinta cifra: pendiente de publicación.

El resultado se actualizará cuando se divulguen oficialmente las cifras ganadoras.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

Caribeña Día realiza sus sorteos diariamente. De lunes a sábado, el horario habitual es a las 2:30 p. m., mientras que los domingos y festivos se programa a la 1:00 p. m., según la información consultada.

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¿Cómo se juega Caribeña Día?

Los participantes eligen una combinación de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Para comprobar el resultado, deben revisar el número ganador y, cuando corresponda a su modalidad de apuesta, la quinta cifra.



Las condiciones de los premios dependen de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Por eso, es importante consultar el plan de premios vigente y verificar los datos del comprobante.



Resultado anterior de Caribeña Día

El domingo 11 de octubre de 2026, el número ganador de Caribeña Día fue 5649, de acuerdo con los registros publicados para esa jornada. Este resultado corresponde al sorteo anterior y no permite anticipar las cifras de la jornada de este lunes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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