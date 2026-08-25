Chontico Día: resultado y números ganadores de este martes 25 de agosto de 2026

El Chontico Día vuelve a tener una jornada este martes, como parte de los sorteos de chance disponibles en Colombia. Los participantes pueden revisar las cifras oficiales una vez sean publicadas y verificar si su apuesta coincide con alguno de los resultados premiados.



Resultado de Chontico Día de este martes 25 de agosto

Para conocer si su apuesta fue favorecida, los jugadores deben comparar las cifras de su tiquete con la combinación oficial del sorteo.

El resultado de esta jornada debe verificarse en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio.



Número ganador: 9529

9529 Quinta cifra: 5

¿Cómo se juega Chontico?

Chontico permite escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y participar en diferentes modalidades de acuerdo con la cantidad de números que se quieran acertar.

Entre las opciones se encuentran el juego de cuatro cifras directo, en el que se debe acertar la combinación en el mismo orden; cuatro cifras combinado, que permite acertar los números sin importar su posición; tres cifras directo o combinado; dos cifras, conocida como pata; y una cifra, denominada uña.



El juego también contempla la posibilidad de participar con una quinta balota, que corresponde al número adicional que acompaña la combinación principal.



¿A qué hora se juega Chontico Día?

El sorteo diurno de Chontico se realiza todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m.

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Además, existe una edición nocturna cuyo horario depende del día. De lunes a viernes se realiza a las 7:00 p.m.; los sábados, a las 10:00 p.m.; y los domingos y festivos, a las 8:00 p.m.

¿Qué hacer si su número resulta ganador?

En caso de que las cifras de su apuesta coincidan con una combinación premiada, es importante conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento puede ser requerido durante el proceso de reclamación.

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Los jugadores deben verificar previamente las condiciones para cobrar el premio y acudir únicamente a los puntos o canales autorizados. También se recomienda confirmar el resultado mediante fuentes oficiales antes de realizar cualquier trámite.

Los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar el premio. Una vez transcurra este periodo sin que se haya efectuado el cobro, los recursos correspondientes deberán destinarse al fortalecimiento de programas de salud en la región, de acuerdo con la información suministrada.

Por ello, quienes tengan una jugada favorecida deben conservar el tiquete y realizar la verificación correspondiente para evitar inconvenientes durante el proceso de reclamación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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