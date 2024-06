Colombia Mayor: varios beneficiarios no han reclamado el pago y se acaba el plazo

Semanas atrás se había anunciado el incremento del subsidio de Colombia Mayor, que hasta el mes pasado había otorgado 80 mil pesos. Ahora, el pago es de $225.000 para beneficiarios con más de 80 años.

El quinto ciclo de Colombia Mayor arrancó el pasado 29 de mayo y va hasta el próximo 13 de junio. Se van a beneficiar más de 484 mil adultos mayores que estén en condición de pobreza extrema.

En diálogo con Noticias Caracol, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, hizo un llamado a los adultos mayores de 80 años para que se acerquen a los respectivos puntos para reclamar el incentivo.

"Necesitamos que los adultos mayores de 80 años se acerquen a los puntos de pago a recibir sus 225.000 mil pesos, que antes eran 80 mil nada más. El Gobierno considera que la inflación ha castigado mucho a los colombianos. Entonces lo que queremos es casi que triplicar ese ingreso para los adultos mayores y por eso se está pagando esta cifra", explicó el funcionario.

"El Gobierno está destinando cerca de medio millón de pesos, más de 490.000 millones de pesos para poder hacer este incremento. Es un esfuerzo muy grande porque el Gobierno había prometido que haría este incremento si se aprobaba la reforma pensional. Sin embargo, la reforma pensional aún no se ha aprobado en el Congreso, pero está muy cerca de ser aprobada", agregó.

¿Qué pasa si no reclamo el pago de Colombia Mayor?

¿Pierdo el beneficio si no lo reclamo? Esta es, probablemente, una de las preguntas que se pueden hacer beneficiarios de este programa. Sin embargo, Gustavo Bolívar explicó que esto no ocurriría.

"Quienes no puedan cobrar o no logren alcanzar a cobrar, esta vez se les va a acumular para el sexto ciclo. Entonces van a cobrar dos veces, pero nunca nos vamos a quedar con la plata de ellos. El rubro siempre está destinado, así que no se preocupen si no alcanzaron a cobrar porque se les puede acumular para el siguiente ciclo", puntualizó el director de Prosperidad Social.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio de Colombia Mayor?

Lo primero que debe tener en cuenta es cumplir con los requisitos para recibir el subsidio:



Ser colombiano. Haber residido durante los últimos diez años en el territorio nacional. Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (actualmente 54 para mujeres y 59 para hombres). Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con Sisbén IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Si cumple con estos requerimientos, el paso a seguir es el siguiente:



El adulto mayor se acerca a la Alcaldía de su municipio con su cédula de ciudadanía en físico. En la mayoría de los entes territoriales el trámite se realiza en la Oficina de Atención al Adulto Mayor, en la ciudad de Bogotá se adelanta en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social, antiguos COL.

La persona responsable del trámite en la Alcaldía municipal o distrital verifica el cumplimiento de los requisitos, revisando su cédula de ciudadanía en físico y diligenciando la inscripción en el Sistema de Información de Colombia Mayor.

Posteriormente, a través del cruce con bases de datos externas, se verifica y valida que el ciudadano inscrito no reciba pensión alguna o perciba renta.

A través del sistema se procesa la información de los potenciales beneficiarios a quienes se les aplican los criterios de priorización, los cuales determinan el orden para asignar cupos una vez se tengan disponibles.

Los listados de priorización son indispensables debido a que cada municipio tiene un número de cupos establecidos para el programa. En la medida que estos se liberan, la asignación se realiza siguiendo en estricto orden los turnos asignados en cada ciclo.