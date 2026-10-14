Consulte los números ganadores de Sinuano Día hoy, 14 de octubre de 2026: resultado y quinta cifra

Sinuano es un juego de azar de chance, muy popular en la región Caribe, y le debe su nombre al río Sinú, uno de los principales afluentes del departamento de Córdoba. En esta modalidad, los participantes eligen una combinación de cuatro cifras y esperan el resultado del sorteo para comprobar si acertaron.



Este miércoles 14 de octubre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de Sinuano Día. Los jugadores podrán consultar el número ganador y la quinta cifra una vez finalice el sorteo y se publiquen los resultados correspondientes.

Resultado de Sinuano Día del 14 de octubre de 2026

Número ganador: 4370

4370 Quinta cifra: 2

Al momento de esta consulta, el resultado de Sinuano Día de este miércoles todavía no se encuentra disponible. La información se actualizará cuando se conozcan las cifras del sorteo.



¿Cómo se juega Sinuano Día?

Para participar, se elige un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999, y se define el valor de la apuesta y la modalidad de juego. Después del sorteo, se comparan las cifras registradas en el comprobante con el resultado publicado.

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El plan de premios contempla diferentes formas de acertar. Según la información consultada, las modalidades incluyen cuatro cifras en orden exacto, tres cifras, dos cifras —conocida como pata— y una cifra, llamada uña. El pago depende de la modalidad y del valor apostado.



¿Cuál fue el resultado anterior de Sinuano Día?

El sorteo más reciente antes de la jornada de este miércoles se realizó el martes 13 de octubre de 2026. El resultado publicado fue:



Número ganador: 3948.

Quinta cifra: 8.

Estos datos aparecen en los registros consultados del sorteo anterior.



¿Dónde consultar los resultados?

Los jugadores pueden verificar las cifras en los canales de consulta de Sinuano y comparar el resultado con su comprobante. Antes de reclamar un premio, es importante confirmar la información y las condiciones aplicables mediante los canales autorizados.



El resultado de Sinuano Día del miércoles 14 de octubre se incorporará a esta nota cuando sea publicado. Hasta entonces, el número ganador y la quinta cifra permanecen pendientes de confirmación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.