Consulte los resultados ganadores de Chontico día, hoy 17 de octubre de 2026: ¿ganó?

Chontico Día es una modalidad de chance que se juega en Colombia y permite a los participantes apostar por números de cuatro cifras. El sorteo se realiza todos los días, incluidos domingos y festivos, y sus resultados permiten comprobar si las cifras elegidas coinciden con las combinaciones ganadoras.

Este sábado 17 de octubre de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada de Chontico Día. Los jugadores podrán consultar el número ganador y la quinta cifra después de la publicación de los resultados y verificar si su apuesta coincide con las cifras del sorteo.

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Resultado de Chontico Día del 17 de octubre de 2026

Número ganador: 8681

Quinta cifra: 1

Al momento de esta publicación, el resultado de Chontico Día de este sábado aún no está disponible en las fuentes consultadas. La información se actualizará cuando se publiquen las cifras correspondientes a la jornada. <C



¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza habitualmente a la 1:00 p. m., hora colombiana. La modalidad cuenta con jornadas de lunes a domingo, incluidos los días festivos, de acuerdo con los registros de consulta del juego.



Una vez se conozca el resultado, los participantes podrán comparar las cuatro cifras de su apuesta con el número ganador y revisar la quinta cifra, cuando corresponda.



¿Cuál fue el último resultado de Chontico Día?

Antes del sorteo de este sábado, el resultado más reciente corresponde al viernes 16 de octubre de 2026. Según la información publicada en el portal de Chontico, estas fueron las cifras ganadoras:



Número ganador: 7092.

Quinta cifra: 3.

¿Dónde consultar los resultados de Chontico Día?

Los jugadores pueden verificar los números ganadores en el portal oficial de Chontico y contrastarlos con las cifras registradas en su tiquete. Antes de reclamar un posible premio, es importante confirmar el resultado y las condiciones aplicables a la modalidad de apuesta en los canales autorizados.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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