DIAN abrió subasta virtual de joyas, piedras preciosas y relojes: cómo participar y hasta cuándo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) abrió una subasta pública virtual de joyas, metales preciosos, piedras preciosas y relojes que estarán disponibles hasta el viernes 23 de octubre de 2026. Los interesados podrán consultar el catálogo, revisar los precios base y presentar sus ofertas a través de la página El Martillo del Banco Popular.



La jornada comenzó a las 8:00 a.m. del lunes 19 de octubre y finalizará a las 2:30 p.m. del viernes 23 de octubre. Según informó la entidad en un comunicado, los bienes están ubicados en Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Pereira.

Los artículos incluidos en la subasta corresponden a mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación, como resultado de las labores de control de la DIAN.

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Las personas interesadas en participar deben cumplir con el proceso de registro, consultar las condiciones de cada lote y contar con una cuenta bancaria habilitada para realizar pagos mediante el sistema PSE.



¿Qué bienes incluye la subasta de la DIAN?

La subasta contempla joyas, metales preciosos, piedras preciosas y relojes. En la plataforma El Martillo del Banco Popular, los participantes podrán consultar las características de cada artículo, su ubicación, el número de lote, el precio base y las condiciones generales y especiales de compra.



Antes de presentar una oferta, la DIAN recomienda revisar las fotografías, las descripciones y los documentos disponibles. También es importante verificar si hay jornadas de exhibición habilitadas para observar los bienes.



La entidad recuerda que los artículos se venden en el estado en que se encuentran. Por eso, quienes estén interesados deben revisar cuidadosamente la información de cada lote y consultar los impuestos, las comisiones y los requisitos documentales que puedan aplicar.



¿Cómo participar en la subasta virtual de la DIAN?

El proceso se realiza a través de la plataforma oficial El Martillo del Banco Popular. Estos son los pasos que deben seguir los interesados:



Ingresar y registrarse: acceda directamente a El Martillo del Banco Popular y complete el registro con sus datos de contacto. La plataforma validará la información mediante preguntas de seguridad. Si ya tiene una cuenta, ingrese con su usuario y contraseña. Verificar la cuenta bancaria: debe contar con una cuenta corriente o de ahorros de cualquier entidad bancaria del país que esté habilitada para efectuar pagos mediante PSE. Consultar el catálogo: identifique el lote de su interés y revise el precio base, la ubicación, las características, las condiciones de compra y la información sobre exhibiciones, cuando corresponda. Ingresar a la sala virtual: durante el periodo de la subasta, acceda a la plataforma con sus credenciales y seleccione la opción "Sala de subastas virtuales". Constituir el depósito: en el menú "Mi Cuenta - Constituye tu depósito", utilice el botón de pagos seguros en línea PSE para realizar el depósito virtual requerido. Una vez aprobado por el banco, podrá consultarlo en "Consulte sus pagos PSE" y en la sala de subastas. Presentar la oferta: seleccione el lote por el que desea participar, elija el depósito que utilizará y registre su oferta. El sistema mostrará el valor vigente, el margen mínimo de mejora y el estado de la propuesta, que puede aparecer como "Ganando" o "Perdiendo". Revisar el cierre del lote: siga el cronómetro hasta que termine la recepción de ofertas. Si resulta adjudicatario, recibirá el acta por correo electrónico y deberá completar el pago y los trámites correspondientes.

¿Qué pasa si gana o pierde la subasta?

Las personas que obtengan la adjudicación deberán pagar el saldo pendiente y remitir los documentos requeridos dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la venta, de acuerdo con las condiciones establecidas por El Martillo.

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Posteriormente, se adelantarán los trámites de compraventa, facturación y entrega de los bienes. En cambio, si un participante no resulta adjudicatario, el depósito será devuelto a la misma cuenta bancaria desde la cual se efectuó el pago, de acuerdo con los tiempos y las condiciones de la plataforma.



Evite caer en fraudes

La entidad también hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen la información y utilicen únicamente los canales oficiales durante el proceso.

La DIAN recordó que sus redes sociales sirven para divulgar información sobre la subasta, pero no para negociar bienes, recibir documentos ni solicitar pagos.

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Entre las principales recomendaciones están consultar la convocatoria en el portal oficial www.dian.gov.co e ingresar directamente a www.elmartillo.com.co/inicio para registrarse, revisar el catálogo y presentar ofertas.

Además, aconsejó no negociar por WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes privados o perfiles no oficiales; no compartir contraseñas, códigos de seguridad ni información bancaria con terceros, y no consignar dinero en cuentas personales ni utilizar enlaces de pago enviados por supuestos intermediarios.

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Los intentos de fraude pueden reportarse a través del CAI Virtual de la Policía Nacional.