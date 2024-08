España ofrece trabajo sin experiencia y con pagan hasta $13 millones mensuales

España se ha convertido en un destino atractivo para aquellos que buscan oportunidades laborales sin necesidad de contar con experiencia previa. En un mercado donde las exigencias suelen ser altas, se han abierto vacantes que no requieren formación específica, ofreciendo además salarios competitivos.

El país europeo ofrece un ambiente favorable gracias a su sistema de salud robusto, oportunidades educativas y un mercado laboral con salarios competitivos. En este sentido, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abierto una convocatoria a través de su portal 'Empléate', dirigida a personas con o sin experiencia laboral, ofreciendo salarios que pueden alcanzar $36.000 euros anuales, aproximadamente $160 millones de pesos colombianos al año ($13 millones mensuales).



Empleos sin experiencia en España

Dentro de las opciones disponibles, se encuentran puestos que no requieren experiencia previa ni estudios avanzados, aunque algunas vacantes exigen ciertos requisitos específicos.

Mozos de almacén en Almería

Para esta vacante, una compañía española busca personal para atender un almacén en Almería. No se requiere experiencia ni formación académica, pero es indispensable contar con una licencia de conducción. El horario de trabajo es de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. El salario anual para este puesto es de $19.000 euros brutos.

Desarrollador/a Google y Cloud en Madrid

Este puesto en Madrid ofrece un contrato a término indefinido y jornada completa. No se exige experiencia ni estudios previos, pero sí se requiere un certificado de prueba de acceso a Ciclo Formativo Grado Superior. La oferta no especifica el salario.

Conductor de reparto de paquetería en Cáceres

Aunque no se solicita experiencia, es necesario contar con estudios primarios completos y una licencia de conducción vigente. Este puesto ofrece un contrato a término indefinido y jornada completa. El salario no está especificado.

Además de las opciones sin experiencia, España también ofrece otras vacantes para aquellos que cuentan con conocimientos previos en su campo.

Ladrilleros y tabiqueros en Estepona, Marbella

Seis vacantes están disponibles para personas con al menos seis meses de experiencia en el sector. Quienes sean seleccionados recibirán un contrato a término indefinido y trabajarán a jornada completa, con un salario anual de 36.000 euros.

Camarero/a encargado/a en Las Palmas, Canarias

En este caso se busca personal con más de cinco años de experiencia y un nivel de inglés B2. Se ofrece un contrato a término indefinido con una jornada laboral flexible. El salario bruto anual es de 15.876 euros.



¿Cómo aplicar a estas vacantes?

¿Cómo aplicar a estas vacantes?

Si está interesado en alguna de estas vacantes, puede realizar su inscripción a través del portal 'Empléate' del SEPE.