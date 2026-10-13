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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Ganó? Consulte el resultado de Dorado Mañana de hoy, 13 de octubre de 2026

¿Ganó? Consulte el resultado de Dorado Mañana de hoy, 13 de octubre de 2026

Consulte si es uno de los ganadores de la jornada de sorteos diurnos del chance El Dorado.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Dorado Mañana
Dorado Mañana -
Dorado Mañana y iStock

Dorado Mañana es un juego de chance en Colombia que permite a los participantes apostar por un número de cuatro cifras. El sorteo es comercializado por la red Paga Todo y sus resultados se pueden consultar una vez termina el proceso y se publican los números ganadores.

Este martes 13 de octubre de 2026 se realizará una nueva jornada de Dorado Mañana. Los jugadores podrán revisar el resultado del sorteo, comparar las cifras con las de su tiquete y comprobar si acertaron el número ganador o la quinta balota, cuando corresponda.

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Resultado de Dorado Mañana del 13 de octubre de 2026

  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Quinta cifra: pendiente de publicación.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

Dorado Mañana se juega de lunes a sábado, siempre que no sean días festivos. De acuerdo con la información publicada por Paga Todo, la transmisión de los resultados se realiza a través de Canal Uno, de lunes a sábado, a las 10:55 a.m.

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¿Cuál fue el último resultado de Dorado Mañana?

El resultado más reciente disponible antes de la jornada de este martes corresponde al sábado 10 de octubre de 2026.

  • Número ganador: 5429.
  • Quinta cifra: 5.

¿Cómo consultar los resultados de Dorado Mañana?

Para comprobar el resultado, los jugadores pueden consultar la página de Dorado Mañana en el sitio oficial de Paga Todo y comparar las cifras publicadas con las que aparecen en su tiquete.

Es importante revisar los números con cuidado y confirmar cualquier premio mediante los canales autorizados antes de iniciar un proceso de reclamación. La quinta cifra debe verificarse por separado cuando la apuesta incluya esa modalidad.

Los resultados de este martes 13 de octubre de 2026 se conocerán una vez se realice el sorteo y la información esté disponible en las fuentes correspondientes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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