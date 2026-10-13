La Caribeña Día, martes 13 de octubre: resultados del último sorteo de hoy

Los puntos de apuestas y terminales autorizadas en todo el territorio colombiano registran un intenso flujo de usuarios en la jornada de este martes 13 de octubre de 2026. Cientos de ciudadanos acuden desde tempranas horas a sellar sus números de la suerte para participar en La Caribeña Día, una de las opciones diurnas con mayor respaldo, tradición y penetración en el mercado nacional de apuestas permanentes.

Bajo la estricta vigilancia de Coljuegos, el desarrollo del chance legal cumple un rol fundamental en la economía pública. Un porcentaje fijo proveniente de la comercialización de cada tiquete se transfiere directamente a la financiación de los servicios de salud pública departamental, asegurando que cada jugada realizada por los apostadores contribuya al sostenimiento de la red hospitalaria estatal.



Requisitos de ley y pasos para el cobro de premios

Para quienes resulten ganadores en el sorteo de hoy, la Ley 643 de 2001 define los parámetros indispensables para hacer efectivo el cobro del dinero:

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Soporte Físico Obligatorio : El tiquete o formulario de apuestas impreso es el único documento legalmente válido para reclamar cualquier incentivo. Debe conservarse e entregarse en perfecto estado, libre de enmiendas, tachaduras, humedad o deterioro.

: El tiquete o formulario de apuestas impreso es el único documento legalmente válido para reclamar cualquier incentivo. Debe conservarse e entregarse en perfecto estado, libre de enmiendas, tachaduras, humedad o deterioro. Premios de Cuantía Menor (< 48 UVT) : Si la ganancia es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 COP), se puede cobrar en efectivo de forma inmediata en cualquier agencia comercial o punto de venta autorizado presentando la cédula de ciudadanía original.

: Si la ganancia es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 COP), se puede cobrar en efectivo de forma inmediata en cualquier agencia comercial o punto de venta autorizado presentando la cédula de ciudadanía original. Premios de Cuantía Mayor (≥ 48 UVT) : Requieren la presentación personal en las sedes administrativas principales del operador autorizado para tramitar el registro de control de activos ( SIPLAFT ). En estos montos se aplica de forma automática la retención en la fuente del 20% por impuesto a las ganancias ocasionales .

: Requieren la presentación personal en las sedes administrativas principales del operador autorizado para tramitar el registro de control de activos ( ). En estos montos se aplica de forma automática la retención en la fuente del . Término de Caducidad: El derecho a reclamar cualquier premio del chance expira al cumplir un (1) año calendario contado desde la fecha de realización del sorteo. Expirado dicho plazo, los fondos no cobrados se destinan de manera irrevocable a la salud pública.

Inversión mínima, mecánica y rendimiento por apuesta

La flexibilidad económica es el pilar principal de este juego, permitiendo adaptar las combinaciones al presupuesto del usuario:



Valor Base de Entrada: Es posible realizar apuestas desde un costo mínimo de $500 pesos colombianos (más el respectivo cobro del IVA legal). Acierto Directo (4 cifras): Otorga un premio de $4.500 pesos por cada peso apostado al coincidir exactamente en el orden extraído. Acierto Directo (3 cifras): Entrega $400 pesos por peso invertido si se aciertan las tres primeras o las tres últimas cifras en orden exacto. Modalidad Combinado: Premia al jugador si los cuatro números seleccionados coinciden con los extraídos en la urna, sin importar el orden final de salida. Aciertos Parciales ("Pata" y "Uña"): Pagan $50 pesos (dos últimas cifras) y $5 pesos (última cifra) por cada peso apostado, respectivamente.

Boletín de resultados y cifras oficiales

Consulte a continuación el espacio destinado para la validación del sorteo correspondiente a este martes 13 de octubre:



Premio Principal (4 Cifras) [ _ _ _ _ ] Quinta Balota (Incentivo Promocional) [ _ ]

(Información en desarrollo: Las cuatro cifras ganadoras y el número adicional se actualizarán en este tablero inmediatamente concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y el concesionario oficial emita el reporte de aprobación).



Soportes técnicos, transmisión y redes de venta

El procedimiento de extracción se efectúa en presencia de delegados de control mediante cuatro urnas automáticas con balotas del 0 al 9. Se suma una urna adicional para la "quinta balota", un recurso técnico empleado por los concesionarios para activar sorteos acumulados, promociones de temporada y modalidades de doble chance.



Frecuencia de Operación : Se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (quedando los resultados completamente validados en la red de sistemas hacia las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina habitual.

: Se realiza de (quedando los resultados completamente validados en la red de sistemas hacia las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franja vespertina habitual. Emisión Televisiva : Transmitido en directo a través de la señal abierta del canal regional Telecaribe .

: Transmitido en directo a través de la señal abierta del canal regional . Comercialización: Disponible en todo el país a través de las terminales de atención presencial y digital de SuperGiros y Sured.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.