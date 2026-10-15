Lotería de Bogotá hoy 15 de octubre de 2026: resultado del premio mayor y números ganadores

Este jueves se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Los participantes esperan conocer la combinación ganadora del premio mayor y los números que recibirán los demás premios contemplados en el plan de premios. La entidad anunció que el sorteo 2868 tiene un premio mayor de $12.000 millones y un plan de premios que supera los $34.000 millones. Sin embargo, al momento de elaborar esta nota, los números ganadores de la jornada todavía no están confirmados.



Resultado de la Lotería de Bogotá hoy 15 de octubre

Estos son los datos del sorteo de este jueves:



Número del sorteo: 2868.

Número ganador del premio mayor: pendiente de publicación oficial.

Serie ganadora: pendiente de publicación oficial.

Premio mayor: $12.000 millones.

Fecha del sorteo: jueves 15 de octubre de 2026.

Los resultados se actualizarán cuando la Lotería de Bogotá publique la información oficial. Se recomienda verificar el número y la serie directamente en los canales de la entidad antes de reclamar un premio.



¿Cuál fue el resultado del último sorteo de la Lotería de Bogotá?

El sorteo anterior se realizó el jueves 8 de octubre de 2026, bajo el número 2867. El premio mayor fue para el número 8565, serie 175, según los registros de resultados disponibles. Este resultado corresponde a la semana pasada y no debe confundirse con el sorteo 2868 de este jueves.



¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería de Bogotá?

Los resultados pueden verificarse en el portal oficial de la Lotería de Bogotá, donde los jugadores también pueden consultar la información de los sorteos y revisar sus billetes.

Para comprobar si ganó, ingrese a la página de resultados de la Lotería de Bogotá y consulte los datos correspondientes al sorteo 2868.

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Importante: el número ganador y la serie del sorteo de este jueves deben agregarse una vez la entidad publique el resultado oficial. No utilice cifras de sorteos anteriores como si fueran las ganadoras de hoy.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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