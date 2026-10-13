Lotería del Tolima hoy 13 de octubre: número ganador y resultados de los premios secos

La Lotería del Tolima realiza este martes una nueva jornada de su tradicional sorteo, en el que los participantes pueden ganar diferentes premios al comprobar los números de sus billetes o fracciones con los resultados oficiales. La jornada corresponde al sorteo número 4191, que estaba previsto para el lunes 12 de octubre, pero se trasladó al martes por el festivo. En esta oportunidad, la entidad entrega un premio mayor de $3.500 millones, además de diferentes premios secos contemplados en su plan de premios. El sorteo está programado para las 10:30 p. m. y los resultados podrán consultarse una vez finalice la jornada y se confirme la combinación ganadora.

Resultados Lotería del Tolima hoy, 13 de octubre

Fecha: martes 13 de octubre de 2026.

Número del sorteo: 4191.

Número ganador del premio mayor: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].

Serie ganadora: [PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN].

Valor del premio mayor: $3.500 millones.

¿A qué hora juega la Lotería del Tolima hoy?

La Lotería del Tolima realiza habitualmente sus sorteos los lunes a las 10:30 p. m. Cuando la fecha coincide con un día festivo, la jornada se traslada al martes siguiente.

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Por esa razón, el sorteo 4191 se realiza este martes 13 de octubre en el horario habitual. Los resultados se pueden consultar después de la transmisión, a través de los canales oficiales de la entidad.



La lotería informa que sus sorteos se transmiten por sus canales digitales y por televisión regional. Si los números todavía no aparecen publicados, se recomienda esperar la confirmación oficial antes de comprobar las apuestas.

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¿Cuánto cuesta el billete de la Lotería del Tolima?

El billete completo de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una, según la información publicada por la entidad.

Los jugadores pueden adquirir sus billetes en puntos de venta autorizados y a través de los canales habilitados para la comercialización del juego. Antes de participar, es recomendable comprobar que los datos del billete sean legibles y conservar el comprobante.

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La fracción adquirida determina la participación en el premio correspondiente, de acuerdo con las condiciones establecidas en el plan de premios.

¿Cómo consultar si ganó la Lotería del Tolima?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo de este martes 13 de octubre, los participantes deben comparar las cuatro cifras y la serie impresas en el comprobante con los resultados oficiales.

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La consulta puede realizarse en el sitio web de la Lotería del Tolima, donde se publica la información de los sorteos y se ofrece una herramienta para verificar los números.

Si encuentra una coincidencia, conserve el billete original y consulte los requisitos para reclamar el premio. Según la información de la entidad, el trámite depende del monto obtenido y puede requerir documentos de identificación y otros soportes.

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Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas, mientras que los de mayor valor deben tramitarse de acuerdo con las instrucciones de la lotería.

La recomendación es utilizar únicamente los canales oficiales para verificar los resultados y conocer el procedimiento de pago. También es importante revisar los plazos establecidos para reclamar cualquier premio.

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El sorteo 4191 de la Lotería del Tolima se realiza este martes 13 de octubre de 2026, con un premio mayor de $3.500 millones. Una vez se publiquen los resultados confirmados, los jugadores podrán consultar el número ganador, la serie y las combinaciones correspondientes a los premios secos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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