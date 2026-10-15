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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Loterías de Bogotá y Quindío hoy 15 de octubre: números ganadores y resultados del premio mayor

Loterías de Bogotá y Quindío hoy 15 de octubre: números ganadores y resultados del premio mayor

Consulte los números ganadores, las series y los premios secos de los sorteos 2868 y 3020, respectivamente, una vez se publiquen los resultados oficiales.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de oct, 2026
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Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores
Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío -
Lotería de Bogotá y del Quindío - Canva

Este jueves, los jugadores de Colombia esperan los resultados de dos de las loterías tradicionales del país: Bogotá y Quindío. Ambas tienen programados sus sorteos para esta noche, con premios mayores millonarios y diferentes categorías de premios secos. Los resultados se conocerán después de la realización de cada sorteo. Por ahora, los números ganadores y las series de este 15 de octubre están pendientes de confirmación, por lo que es importante no confundirlos con los resultados de la semana anterior.

Resultado de la Lotería de Bogotá hoy 15 de octubre

La Lotería de Bogotá realiza este jueves su sorteo número 2868. El premio mayor anunciado es de $12.000 millones, de acuerdo con la información previa disponible para esta edición. Estos son los datos que deben verificarse una vez se publique el resultado:

  • Número del sorteo: 2868.
  • Número ganador del premio mayor: pendiente de confirmación oficial.
  • Serie ganadora: pendiente de confirmación oficial.
  • Premio mayor anunciado: $12.000 millones.

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes premios secos y pagos por aproximaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas para el sorteo.

Resultado de la Lotería del Quindío hoy 15 de octubre

La Lotería del Quindío también juega este jueves, con su sorteo número 3020 y un premio mayor de $2.000 millones. Los datos del resultado de esta noche son los siguientes:

  • Número del sorteo: 3020.
  • Número ganador del premio mayor: 5418
  • Serie ganadora: 182
  • Premio mayor anunciado: $2.000 millones.

El plan de premios incluye, además, categorías de premios secos de distintas cuantías. Los números correspondientes a estas categorías deben verificarse en el resultado oficial una vez termine el sorteo.

¿A qué hora juegan las loterías de Bogotá y Quindío?

Las dos loterías tienen programados sus sorteos para la noche de este jueves 15 de octubre. La Lotería de Bogotá suele realizar su sorteo a partir de las 10:30 p. m., mientras que la Lotería del Quindío también tiene previsto su sorteo en ese horario.

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Los resultados deben consultarse después de que cada entidad publique la información correspondiente. Antes de reclamar un premio, es importante verificar tanto el número como la serie del billete.

¿Dónde consultar los números ganadores de hoy?

Para conocer los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío, se recomienda ingresar a los portales oficiales de cada entidad. Allí se publican los números ganadores del premio mayor y la información de los premios secos.

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Importante: al momento de elaborar esta nota, los resultados de los sorteos de este jueves todavía están pendientes de confirmación. Los números ganadores y las series deben actualizarse cuando se publiquen oficialmente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
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