Piden a entidades financieras replantear cómo se fijan las tasas de interés en Colombia

Las entidades financieras del país pidieron replantear la forma cómo se fijan las tasas de interés en Colombia, en particular cuestionaron la llamada tasa de usura, la cual impide prestarle a muchos más colombianos.

Actualmente en Colombia existe un tope a la tasa de interés que pueden cobrar los bancos por sus préstamos y para este mes está fijado en 24,9%.

Los expertos aseguran que ese mecanismo, llamado tasa de usura, debe ser planteado porque deja a muchos colombianos por fuera del servicio bancario. El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, recalcó que, “en Colombia, el modelo de tasa usura fracasó. En Colombia solo el 35% de los colombianos pueden acceder a crédito y ese 35% son usualmente los colombianos con más altos ingresos”.

¿Por qué los colombianos no solicitan créditos?

Incluso, en las calles los colombianos aseguran que acceder a créditos es difícil. La ciudadana María Carolina Latorre le dijo a Noticias Caracol en vivo : “La tasa de interés sí es alta, lo que hace que no me motive a adquirir crédito”.

Cuando un banco no le presta a una persona muchas veces ese ciudadano debe recurrir a la modalidad del gota a gota que, además de ser peligrosa, implica pagar intereses 15 veces más costosos que la tasa de usura, llegando hasta 382%.

Es decir, si una persona pide $1.000.000 prestados en el banco, pagaría a 12 meses alrededor de 249.000 pesos de intereses, mientras que en un gota a gota pagaría intereses de 2.820.000 pesos.

El presidente de Anif, José Ignacio López, indicó que los colombianos “los mantiene en una economía de subsistencia. Trabajan para endeudarse y pagar esas deudas y, obviamente, esa es una realidad que el país no puede ignorar y tiene que hacer algo al respecto”.

Por eso hay que buscar alternativas para que más colombianos puedan conseguir préstamos bancarios; una es acabar con la tasa de usura y otra es reformar la forma como se calcula.

Marcela Torres, gerente general de NU Colombia, comentó que hay que “revisar el método como se está calculando en este momento el interés bancario corriente que es el que está llevando la tasa de usura a una caída estrepitosa”.

César Ferrari, superintendente financiero, mencionó: “En el fondo uno diría: ‘eliminamos la tasa de usura o reduzcamos los costos operativos de la empresa utilizando otras modalidades de crédito que sean menos costosas”.

Durante los últimos meses, dos millones y medio de personas salieron del crédito formal.

