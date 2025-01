Valor de la multa por no asistir a la asamblea de copropietarios en Colombia: ¿cómo se determina?

Vivir en unconjunto residencial en Colombia implica seguir una serie de normas establecidas en el manual de convivencia o en el reglamento de propiedad horizontal, los cuales son dados por la constructora al momento de la entrega del inmueble. Es fundamental conocer estas normas, teniendo en cuenta que no cumplirlas puede acarrear sanciones y una de ellas es la participación de las reuniones de los copropietarios.

La participación en las asambleas de copropietarios es esencial para la toma de decisiones que afectan a toda la comunidad. Sin embargo, muchos propietarios desconocen las consecuencias legales y económicas de no asistir a estas reuniones. La Ley 675 de 2001 establece que la ausencia injustificada puede resultar en multas, dependiendo de cómo esté reglamentado en cada conjunto.

(Lea también: ¿Es obligatorio pagar la administración de su conjunto residencial? Entérese)

Noticias Caracol habló con un administrador de conjuntos, quien explicó que es importante verificar si las multas están reglamentadas, debido a que su valor no puede exceder la cuota de administración. Generalmente, los conjuntos, junto con la asamblea y los propietarios, definen el porcentaje de la multa. Sin embargo, no todas las propiedades imponen una en estos casos, ya que algunas pueden no manejar esta norma.

La Ley 675 de 2001 establece que la ausencia injustificada puede resultar en multas, dependiendo de cómo esté reglamentado en cada conjunto. - Fotomontaje caracol

Publicidad

Ciertos conjuntos pueden optar por establecer la multa en la mitad del valor de la cuota administrativa, es decir, el 50%, mientras que otros pueden elegir un 20% o un porcentaje diferente. Todo esto se decide según lo pactado en el manual de convivencia de las residencias.



¿Cómo se determina la multa por no asistir a las reuniones?

La multa por no asistir a la asamblea de copropietarios se basa en el reglamento interno de cada conjunto residencial, el cual debe estar alineado con la Ley 675 de 2001. Esta permite a las comunidades establecer sus propias sanciones dentro de ciertos límites. Además, las decisiones en estas asambleas se toman de acuerdo con el número de participantes, requiriendo la asistencia del 50 más uno de los propietarios para aprobar cualquier decisión.

Es fundamental que los propietarios estén familiarizados con estas normas para evitar inconvenientes con el administrador del conjunto. Las sanciones deben estar precedidas de un procedimiento formal que respete el debido proceso y permita al propietario presentar justificaciones válidas. Esto incluye notificaciones claras y la oportunidad de defenderse antes de que se imponga cualquier sanción.

Algunos conjuntos pueden optar por establecer la multa en la mitad del valor de la cuota administrativa, es decir, el 50%, mientras que otros pueden elegir un 20% o un porcentaje diferente. - Metrocuadrado

Publicidad

(Lea también: ¿Cómo se usan los parqueaderos en propiedad horizontal?)

Cómo evitar las multas por no asistir a la reunión

Para evitar las multas por no asistir a la asamblea de copropietarios, es esencial estar bien informado y preparado. Por ejemplo:



Asegúrese de conocer las normas específicas de su conjunto o edificio. El reglamento debe detallar las sanciones y el procedimiento para aplicarlas. Si no puede asistir por razones de fuerza mayor, presente una justificación formal ante la administración. Esto puede exonerarlo del pago de la multa. Si sabe de antemano que no podrá asistir, delegue su voto a otra persona de confianza mediante un documento de poder. Garantizando que su voz sea escuchada y evitando también las sanciones.

Contribución en las decisiones del conjunto e importancia de la participación

En las asambleas de copropietarios no solo evita multas, sino que también fortalece la comunidad. Al asistir, tiene la oportunidad de expresar sus opiniones, votar en decisiones importantes y contribuir al bienestar general del conjunto. Además, una comunidad participativa tiende a ser más organizada y eficiente en la gestión de recursos y resolución de problemas.