¿Por qué no habría Día sin IVA en Colombia este año?

El Congreso de la República de Colombia ha aprobado recientemente la ley del Día sin IVA, una medida que tiene como objetivo revitalizar la economía mediante jornadas especiales de comercio. Esta iniciativa, defendida por el senador Miguel Uribe, promete beneficios tanto para la economía nacional como para el bienestar social de los ciudadanos.

>>> ¿Cuáles son los outlets más grandes de Bogotá? Descuentos hasta del 70%

¿Qué es el Día sin IVA?

El Día sin IVA es una jornada durante la cual ciertos productos se venden sin el impuesto al valor agregado (IVA), lo que reduce significativamente su precio. Esta medida busca estimular el consumo y, por ende, dinamizar la economía del país. Según la nueva ley, estas jornadas no serán obligatorias para el gobierno actual, sino que dependerá de su discreción implementarlas. Esto significa que cualquier administración futura también tendrá la capacidad legal de organizar estos días sin IVA.

El senador Miguel Uribe ha subrayado que los días sin IVA tienen un impacto positivo en varios frentes. En primer lugar, estas jornadas han demostrado ser eficaces para incentivar el comercio y la industria, sectores que son intensivos en mano de obra y esenciales para la generación de empleo. Durante las jornadas sin IVA realizadas en 2021, se registraron ventas superiores a los 31 billones de pesos. Esta cifra no solo refleja un aumento en la actividad comercial, sino también en la recaudación de otros impuestos, como el de renta, debido al volumen de ventas no exentas de IVA, recalca el representante.

Publicidad

Además, la medida tiene un importante componente social, dicen sus defensores. La reducción de precios permite que millones de colombianos accedan a productos que normalmente estarían fuera de su alcance, como dispositivos electrónicos esenciales para la educación y el trabajo remoto. Esto representa una mejora significativa en el bienestar de las familias de bajos ingresos, argumentan.

>>> Senado aprobó proyecto que revive día sin IVA y lo institucionaliza como política de Estado

Publicidad

La ley aprobada ha pasado por un proceso de cuatro debates y ahora espera la firma del presidente Gustavo Petro. Aunque el gobierno actual no apoya plenamente la medida, el hecho de que no se requiere un aval fiscal para su implementación es un factor clave. Esto se debe a que la ley no genera un impacto fiscal directo, ya que el aumento en otras formas de recaudación compensaría la exención del IVA durante estos días.

Si el presidente decide no sancionar la ley, el Congreso tendrá que continuar presionando para su implementación. Sin embargo, la aprobación casi unánime en ambas cámaras legislativas sugiere un fuerte respaldo político que podría facilitar su promulgación.