Precio del dólar en Colombia hoy, 13 de octubre de 2026: así se cotiza la divisa

El precio del dólar en Colombia es uno de los indicadores económicos que más consultan quienes realizan compras en el exterior, reciben pagos en moneda extranjera o siguen el comportamiento del mercado cambiario.



La cotización sirve como referencia para las operaciones en las que se utiliza la divisa estadounidense. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio ofrecido por bancos y casas de cambio puede ser diferente, según las condiciones de cada establecimiento y el tipo de transacción.



¿A cuánto está el dólar hoy en Colombia?

La TRM vigente para este martes 13 de octubre es de $3.194,44 por dólar. La cifra corresponde a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de calcular y publicar este indicador.

De acuerdo con el Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado se calcula a partir del promedio de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por determinadas entidades financieras y otros intermediarios autorizados.

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La tasa vigente se calcula y certifica con base en las operaciones del día anterior. Por esta razón, la TRM no debe confundirse con una cotización en tiempo real del mercado cambiario.



¿Cómo se compara el dólar con la cotización anterior?

Para identificar el comportamiento reciente de la divisa, es posible comparar la TRM vigente con la registrada el viernes 9 de octubre.



Ese día, la tasa de cambio fue de $3.218,75 por dólar, según los datos publicados por el Banco de la República. Frente a esa cifra, la TRM del martes 13 de octubre presenta una disminución de $24,31.

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La comparación corresponde a las tasas de referencia de las fechas señaladas y no representa necesariamente la variación registrada durante una jornada completa de negociación.



¿Por qué es importante consultar la TRM?

El precio del dólar puede tener relevancia para diferentes actividades económicas y decisiones financieras. Por ejemplo, quienes deben pagar productos o servicios en dólares pueden consultar la tasa de referencia para calcular cuánto representarían esos valores en pesos colombianos.

También es un dato de interés para las personas que reciben ingresos desde el exterior o necesitan cambiar divisas para viajar.

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No obstante, el valor final de una operación depende de la tasa aplicada por el banco, la casa de cambio o el proveedor del servicio. Por eso, antes de realizar una compra o vender dólares, conviene consultar la cotización específica y las condiciones ofrecidas.

Precio del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia

Además de la TRM, quienes necesitan comprar o vender dólares pueden consultar las tasas que manejan las casas de cambio en las principales ciudades del país. Estos establecimientos fijan sus precios de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar de una ciudad a otra.

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De acuerdo con los valores reportados para este martes 13 de octubre de 2026, las tasas de referencia son las siguientes:



Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.110 - $3.130 $3.190 - $3.220 Medellín $3.080 - $3.100 $3.170 - $3.210 Cali $3.100 - $3.120 $3.190 - $3.230 Cartagena $3.070 - $3.100 $3.180 - $3.220 Cúcuta $3.150 - $3.180 $3.220 - $3.250

Las tasas en casas de cambio son orientativas y pueden variar según el establecimiento, el centro comercial o la zona de la ciudad donde realices la transacción.

Antes de realizar una transacción, se recomienda comparar las tasas de diferentes casas de cambio y confirmar directamente el precio vigente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.